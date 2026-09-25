マンチェスター・シティが深刻な窮地に陥っている。『The Athletic』によると、同クラブはプレミアリーグの財務規則違反に関連して科されていた115件の告発のうち、114件で金曜日午後に有罪と認定された。

1年半前、プレミアリーグはマンチェスターのクラブに対する115件の告発をまとめていた。シティズンズは財務規則に大規模に違反したとされていた。

115件のうち、例えば54件は2009-10シーズンから2017-18シーズンの間に正確な財務情報を提供しなかったことに関するものだった。

プレミアリーグの会長リチャード・マスターズは以前、マンチェスター・シティの違反に関する調査が当初考えられていたよりも長引いているとすでに明かしていた。

マンチェスター・シティは、この特別に選ばれた委員会の裁定に対してなお控訴する見通しだ。クラブにどのような処分が科されるかも、まだ分かっていない。

『The Athletic』によれば、考えられる処分はプレミアリーグのハンドブックの規則W.51に記されている。制裁は、譴責や罰金から勝ち点剥奪、さらにはプレミアリーグからの追放まで幅がある。

勝ち点剥奪は決定の時点でも遡及的にも適用され得るため、マンチェスター・シティがタイトルを失う可能性すら浮上している。