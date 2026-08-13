マンチェスター・シティがチェルシーからエンソ・フェルナンデスの獲得を狙っていると、普段から非常に信頼性の高いジャーナリスト、ベン・ジェイコブス氏が伝えている。クラブは、サウジアラビア行きが濃厚となっているタイアニ・ラインデルスの理想的な後継者として同選手を見ている。

マンチェスター・シティはエンツォ・マレスカの下で、中盤全体の刷新を進めている。すでにベルナルド・シウバが契約満了で退団し、現在はロドリとラインデルスも別のクラブと契約する可能性が高まっている。

マンチェスター・シティはこのスペイン人MFを巡ってバルセロナと交渉を大きく進展させており、ラインデルスは6000万ユーロでアル・カーディシーヤへ移籍する見通しだ。

その代役として、すでにエリオット・アンダーソンがノッティンガム・フォレストから加入している。移籍金は1億3000万ユーロを超えた。また、マンチェスター・シティはLOSCリール所属のアユーブ・ブアディについても交渉を行っている。

そして今、クラブはフェルナンデスの獲得も望んでいる。グアルディオラの後任であるマレスカは、チェルシー時代から彼を知っており、このアルゼンチン人プレーメーカーを高く評価している。

ただし、チェルシーは1億4000万ユーロの要求額を譲っていない。マンチェスター・シティは1億ユーロを支払う用意があったが、ロドリとラインデルスが売却されれば、両クラブ間の交渉は一気に進む可能性があるとジェイコブス氏は伝えている。