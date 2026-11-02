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父アルフィーによると、アーリング・ハーランドは今もマンチェスター・シティに全面的に尽くす姿勢を崩しておらず、クラブの法廷闘争を巡る雑音にも耳を貸していない。シティに不利な画期的な裁定が下され、厳しい制裁の可能性が迫る中でも、ノルウェーのスターは冷静さを保っていると報じられている。

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マンチェスター・シティへの有罪判断と迫る制裁

独立委員会は最近、マンチェスター・シティに対する財務関連の115件の容疑のうち114件について有罪と判断した。裁定によると、プレミアリーグの現王者は2009年から2018年までの9年間にわたり、「偽装」契約を利用して8億3000万ポンドを超える資金提供を隠していた。

シティは一貫して無実を主張しており、現在は上訴の結果を待っている。しかし、衝撃的な裁定によってエティハド・スタジアムには暗雲が垂れ込め、降格などの厳しい処分が現実味を帯びている。

アルフィー・ハーランドが語る、ストライカーの冷静な姿勢

ピッチ外が揺れる中でも、ハーランドは法的な問題に気を取られていない。父アルフィーはViaPlayに対し、クラブが弁護の準備を進める中でのFWの心境を語った。「アーリングはできるだけ多くサッカーをすることを考え、そこに集中している」とアルフィーは説明した。「この件について多少なりとも考えているのは、むしろピッチの外にいる私たちの方だと思う」

正式な裁定に先立って長く続いていた憶測については、こう付け加えた。「まあ、この話はかなり前から出回っていましたよね。ようやく具体的なものが出てきたので、シティはクラブとしてそれに反論できる。もちろん、深刻な申し立てだが、今は上訴審の審理を控えている。だから、冷静さを保って、どうなるかを待つ必要があると思う」

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また、クラブが現在置かれている対外的に難しい立場にも触れた。「メディアで報じられている以上のことはない。そこには非常に多くのことが書かれているし、かなり一方的だと思う。そうでしょう？ 上訴が進行中の今、マンチェスター・シティが表に出て自らを弁護するのは難しいのだから」

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現在の選手たちへの処分は不公平か？

違反が現在のチームが編成されるずっと前に起きたことを踏まえると、厳しい制裁の可能性は公平性を巡る疑問を生む。今の選手たちを処分するのは不当ではないかと問われたアルフィーも、これに同意した。「そうですね。ある意味では、何年も前に行われたことについて、処分を受けなければならないかもしれないというのは……ええ、そう言えると思います」と認めた。

厳しい視線が向けられる中、チームの粘り強さも称賛した。「彼らが公正な審理を受けられることを願っている。その上で、最終的に無実を証明できるかどうかを見守りたい」と語った。「今は待って見守るしかない。多くの非難にさらされながら、よく毅然とした姿勢を保ってきたと思う。選手たちは非常にうまく対処してきたと感じる」

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上訴の結果を待ち、調子の回復を目指す

当面、シティの法務チームは上訴手続きを通じて容疑に反論することに集中し、選手たちは再びピッチに目を向けなければならない。アルフィーが指摘したように、国内で調子を落とした後も、選手たちはピッチ外の問題を切り離して考え続ける必要がある。

「これらは、かなり前に起きたとされることだという点も忘れてはならない。今の選手たちは何の関係もない。だから、彼らはよくプレーしてきた」と締めくくった。「前の試合には負けたので、再び勝ち始める時だ」

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実際、シティは最近つまずき、プレミアリーグでアストン・ヴィラとブライトンに連敗した。エンツォ・マレスカ監督率いるチームは、チャンピオンズリーグでRBライプツィヒと対戦する際に立て直しを図り、その後、国内でノッティンガム・フォレスト戦に臨む。