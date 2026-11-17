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エルリング・ハーランドの名前が、再び欧州移籍市場の話題の中心に躍り出た。レアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長が、このノルウェー人ストライカーが来季同クラブの選手になると、これまで以上に確信していると衝撃的な報道が伝えられたのだ。わずか数カ月前には不可能と思われていたシナリオである。

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ハーランドの去就が再び大きな騒動を巻き起こしている。財務規則違反をめぐる調査結果を待つマンチェスター・シティが、危うい状況に置かれているためだ。これにより、主力選手の一部が、移籍先クラブが移籍金を一切支払うことなく退団する可能性が浮上しており、レアル・マドリーはこの状況から恩恵を受ける最有力候補の一つとみられている。

イギリスの調査報道ジャーナリストで、『タイムズ』紙の元記者であり、マンチェスター・シティをめぐる手続きを最も注視している人物の一人であるニック・ハリス氏は、フロレンティーノ・ペレス会長がハーランド獲得の可能性について非常に楽観的であることを明かした。

ハリス氏は自身の『X』アカウントで、「フロレンティーノ・ペレスは、エルリング・ハーランドが来季レアル・マドリーの選手になると、ますます確信している。最近会長と昼食を共にした情報筋によるものだ」と投稿した。

この発言は、情報の出どころという点で特に重要な意味を持つ。ハリス氏は単なる移籍の噂を繰り返しているのではなく、ペレス会長の自信の根拠を、最近レアル・マドリー会長と会ったとされる人物に求めているからだ。

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同氏はさらに、ノルウェー人ストライカーやマンチェスター・シティの他のスター選手の将来にとって決定的となり得る情報も付け加えた。ハリス氏は「その一方で、マンチェスター・シティの複数の選手の代理人が、クラブがすべての上訴に敗れた場合に、どのようにしてフリーで退団できるかを検討している。もっとも、クラブが敗れればの話だが」と記している。

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ハリス氏は、このシナリオが法的手続きの最終結果次第であること、そして選手の代理人たちがすでに退団の選択肢に向けた準備を始めていることを明言した。

このニュースはイングランドで大きな反響を呼んだ。英誌『フォーフォーツー』は、マンチェスター・シティに厳しい処分が科された場合、とりわけそれが降格や主要大会からの除外につながった場合に起こり得る影響を詳しく取り上げている。

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同誌によると、トップチームの複数の選手の代理人が、クラブがあらゆる上訴手段を尽くしても実らなかった場合に、補償なしで契約を解除できるかどうかを見極めるため、法的な協議を開始したという。

問題の核心は、契約解除の正当な理由が存在し得るかどうかにある。厳しいスポーツ上の処分が科されれば、一部の選手が署名した契約条項の意味合いが大きく変わる可能性がある。ただし、契約解除はあくまで個別に検討されるもので、自動的に認められるわけではない。

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ハリス氏はまた、法的手続きの行方について複数の弁護士に意見を求めた。それによると、約4分の1がマンチェスター・シティは上訴、あるいはその一部で勝つ可能性があると考えている一方、本件の核心部分で勝訴できると考える弁護士はさらに少ないという。

マンチェスター・シティとの契約が2034年まで残るハーランドの場合、状況は特別な意味を帯びる。通常であれば獲得には巨額の資金が必要となるが、厳しい処分が下されれば、状況は一変する可能性がある。

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このストライカーにはバルセロナとの関連も報じられてきたが、ハリス氏による最新の報道は、ペレス会長が大きな自信を抱いていることを示している。

現時点で、このノルウェー人は公の場でマンチェスター・シティへの忠誠を示しており、退団に向けて交渉しているという確証は一切ない。また、ハリス氏も、代理人が契約解除の可能性を検討している選手の中にハーランドが含まれているとは明言していない。

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しかし確かなのは、今後数日で多くの動きがあること、そしてマンチェスター・シティの法的な行方が、欧州移籍市場の勢力図を完全に塗り替える可能性があるということだ。