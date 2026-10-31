マンチェスター・シティは今季初めて、プレミアリーグのエティハド・スタジアムでの試合で勝ち点を落とした。エンツォ・マレスカ率いるチームはブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンに0-1で敗戦。バルト・フェルブルッヘンが好セーブを連発し、主役を務めた。これでシーガルズは、週半ばのEFLカップでPK戦の末に次のラウンドへ進んだシティに雪辱を果たした。

シティは試合開始早々に大きな打撃を受けた。開始から11分も経たないうちに、右サイドからの鋭いクロスがマキシム・デ・カイペルに渡る。ベルギー人選手は周囲をよく見てヤシン・アヤリにパスを送り、アヤリが押し込んで0-1とした。

追いかける展開となったシティだが、好プレーを見せるブライトンを揺さぶるには長い間、迫力を欠いた。最もゴールに近づいたのはイリマン・エンディアイだったが、セネガル人選手のヘディングはフェルブルッヘンの守るゴールの脇へ外れた。

シティは後半、意気込んで試合に臨んだものの、デ・カイペルのシュートが大きく枠を越え、0-2とされずに済んだ。シティもエンディアイが反撃したが、フェルブルッヘンが反射的に触れたボールはポストに当たった。

ブライトンは次第に押し込まれ、相手にチャンスを与える場面も増えていった。しかし、フェルブルッヘンが立ちはだかる。オランダ代表GKは見事な反射神経で、マテウス・ヌネスの同点ゴールを阻んだ。

終盤も試合の構図は大きく変わらなかった。シティは低調なプレーながらチャンスをつくった。エンディアイはフェルブルッヘンが手を出せない形で決めるべき場面だったが、ファーポスト付近からのシュートをサイドネットに当ててしまった。

マレスカは打開を図ってフィル・フォーデンらを投入。フェルブルッヘンはアブドゥコディル・フサノフのシュートも再び反射的なセーブで防ぎ、最終盤にはオライリーとジェレミー・ドクも、この日際立った活躍を見せたGKに阻まれた。勝ち点3を手にしたブライトンは、プレミアリーグで見事な3位に浮上した。