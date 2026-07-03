マンチェスター・シティがサプライズで、アーセナルが狙っていた選手を獲得した。

ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンチェスター・シティはジェレミー・モンガの獲得目前だ。同ジャーナリストは「here we go」と報告した。16歳のモンガはアーセナル移籍が濃厚だったが、交渉の末に合意に至らなかった。

月曜にペップ・グアルディオラの後任としてマンチェスター・シティ監督に就任したエンツォ・マレスカがモンガを説得し、移籍金は1000万ポンドの見込みだ。

モンガは昨年4月、プレミアリーグ史上3番目に若い15歳271日でデビュー。昨季は2部で30試合に出場し、1088分間プレーした。

公式戦30試合で1088分出場し、1ゴール2アシストを記録。その得点はチャンピオンシップ最年少得点記録となり、ジュード・ベリンガムの記録を更新した。

モンガはマレスカ監督率いるシティの3人目の補強選手となる見込みだ。クラブはすでに左ウイングのマティス・デトゥールベ（トロワから2500万ユーロ）を獲得している。

さらに先週火曜日には、エリオット・アンダーソンが加入。ノッティンガム・フォレストは23歳のMF獲得に1億3500万ユーロを受け取った。

この移籍金はクラブ記録を更新し、2021年にアストン・ヴィラから約1億1750万ユーロで加入したジャック・グリーリッシュの記録を抜き、アンダーソンは史上最高額のイングランド人選手となった。







