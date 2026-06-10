マンチェスター・シティがイングランド代表スターに歴史的オファー

水曜日の報道によると、マンチェスター・シティは今夏、ノッティンガム・フォレストのスター選手獲得へ史上最高額のオファーを用意している。

シティは今夏、ノッティンガム・フォレストとイングランド代表のMFエリオット・アンダーソン獲得に動いたが、最初の交渉は失敗した。

2026年W杯でイングランド代表の主力になると見込まれるため、フォレストは最高額での売却を狙っている。

英紙『ザ・サン』は、シティがアンダーソンをプレミアリーグ史上最高額のイングランド人選手にする用意があると伝えた。

シティは1億600万ポンドとされる2度目のオファーを用意した。

23歳の同選手がシティで成功した場合に支払われるボーナスを含め、総額は1億2000万ポンドに達する見込みだ。

この額は3年前にデクラン・ライスがアーセナルへ移籍した際の1億500万ポンドも上回る。

また、2021年にグリーリッシュ獲得時に支払った1億ポンドのクラブ記録も上回る。

フォレストは前払いで約1億1000万ポンドを要求している。

シティはW杯前に移籍を完了させたい考えで、水曜日のクロアチア戦前に合意に至る可能性もある。

マンチェスター・ユナイテッドも獲得に興味を示している。