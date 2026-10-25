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エンツォ・マレスカ監督は、マンチェスター・シティがアストン・ヴィラ戦で中盤に苦しんだことを受け、ハーフタイムに行った容赦ない選手交代を擁護した。シティが序盤に背負ったビハインドを追う中、アイユブ・ブアディではなくフィル・フォーデンを投入した戦術的判断について説明した。

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マレスカ監督、再び非情な決断

マレスカ監督の就任後、シティが先制を許すことはまれだ。しかし、リードを奪われた際には、同監督は一貫して非情な采配を見せてきた。土曜日のアストン・ヴィラ戦でも、シティは早い時間帯に失点した後、うまく立て直した。イリマン・エンディアイはあと一歩で同点弾を決めるところだったが、シュートはポストに阻まれた。

逆転を目指すマレスカ監督は、ハーフタイムに2人を交代させる決断を下した。ラヤン・シェルキは、最近のチャンピオンズリーグでのパリ・サンジェルマン戦とまったく同じく、ハーフタイムで交代となった。

ブアディよりフォーデンを選択

マレスカ監督は中盤を安定させるためにブアディを投入するのではなく、ベンチからフォーデンを送り出した。フォーデンは週中の試合でハットトリックを達成しており、先発から外れた時点で驚きの声が上がっていた。試合後に問われたマレスカ監督は、戦術的な変更を擁護。シティが試合の流れを変えることに成功した最近の欧州での一戦と比較した。

「PSG戦とは少し違ったと思う」とマレスカ監督は記者団に説明した。「今日は技術のあるMFが必要だった。だからラヤンを下げ、フィルを中に入れた」

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シティ、中盤の攻防で敗れる

創造性のあるMFを投入しても、この日のシティが抱えた根本的な問題は解決しなかった。試合は両チームが激しく攻め合う展開となり、中盤には広大なスペースが生まれた。エリオット・アンダーソンとエンソ・フェルナンデスは、マンチェスター・ユナイテッド戦とリヴァプール戦では完璧な中盤のコンビを形成していた。しかし、PSG戦と同様に、ヴィラ戦でも重要な競り合いで後れを取った。

次の試合 MCI カラバオカップ 15:30 BHA 視聴する

それでも、ブアディをベンチにとどめたマレスカ監督は、近いうちに重要な役割を果たすと期待を寄せた。「アユーブが我々の助けになることは間違いない。今日はエンソもエリオットも非常に良い試合をしたし、試合数は非常に多い。アユーブにも出場時間が与えられるだろう」

次はブライトンとの一戦

試合が続く中、マレスカ監督は中盤の適切なバランスを早急に見いだす必要がある。定着しているアンダーソンとフェルナンデスのコンビを入れ替えるかどうかも決めなければならない。シティはリーグ戦から国内カップ戦へと目を向ける。水曜日にはカラバオカップ4回戦でブライトンと対戦する。