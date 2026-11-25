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ラスムス・ホイルンドは火曜夜、マンチェスターへの復帰戦で得点を挙げた。エティハド・スタジアムでのチャンピオンズリーグの激戦でナポリのゴールを決めた元マンチェスター・ユナイテッドFWは、得点直後のパフォーマンスでホームのファンに自身の立場を示した。

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エティハドで再燃したマンチェスターの因縁

ホイルンドは、かつての同じ街のライバルを挑発せずにはいられなかった。 火曜日のチャンピオンズリーグで2-2に終わった試合 でイタリアのチームに先制点をもたらした元ユナイテッドFWは、シティのファンに向けて挑発的な言葉を口にする姿を目撃された。ホームのファンは試合序盤から、ホイルンドがボールに触れるたびにブーイングを浴びせていた。激しい展開となった欧州での一戦で、ナポリはホイルンドの先制点とノア・ラングのボレーシュートにより、2度リードを奪った。しかし、エンツォ・マレスカ率いるチームは持ち前の粘り強さを見せ、アイユブ・ブアディとラヤン・シェルキの得点で2度追いついた。

「得点後のパフォーマンス？ ゴールを決められて本当にうれしかった。［シティの］ファンが僕にブーイングしていたから、マンチェスターにクラブは一つだけだと伝えたんだ」と、ホイルンドは『Sky Sport Italia』に笑顔で語った。

勢いをつかみたいナポリ

個人的な挑発はさておき、この結果は今季の欧州で安定感を欠いてきたナポリにとって重要な意味を持つ。マンチェスターで得た勝ち点1により、5試合での勝ち点は4となった。すでにアーセナル、ビジャレアル、ポルトに敗れていることを踏まえても、控えめな数字だ。今大会で唯一の勝利は、ボデ／グリムトとの得点の奪い合いを4-3で制した試合である。

ホイルンドは、シーズンが進む中でナポリが流れを変えられると楽観視している。「試合内容と結果には本当に満足している。ここまでは僕たちにとって厳しいシーズンだったけど、まだ先は長いから、状況を好転させられる。前向きであり続け、監督の話を聞き、懸命に取り組み続けなければならない。ケガ人が多かったけど、ナポリは戻ってきている。セリエAとチャンピオンズリーグで軌道に戻りたい」と、ストライカーは付け加えた。

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ホイルンド、最近のナポリでの苦戦を語る

イタリアに移籍して以来、ホイルンドは安定感を欠くとして批判を受けてきた。代表での高い得点率をクラブで再現できないことも多い。ただ、その一因には、チームに戦術上の代替策が乏しく、ほぼ毎分出場せざるを得ない状況があるとされる。ホイルンド自身も、最近のナポリでの試合では運が味方しなかったと感じている。

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最近の自身のプレーを振り返り、こう説明した。「かなり運が悪かったと思う。もっと良いプレーができたチャンスもいくつかあったけど、相手GKの好守に阻まれた場面もあった。例えば、ラツィオのGKはいくつか信じられないセーブを見せたし、ヴェネツィア戦ではゴールライン上でクリアされたのも覚えている」

ホイルンドの今後

シティのような強豪相手にも得点を重ねることで、ホイルンドは移籍金に見合う活躍ができるのか疑問視していた人々に、少しずつ結果で応えている。ナポリがセリエAと欧州で順位を上げるには、主力ストライカーのコンディションと調子が極めて重要になる。負傷者が徐々に減る中、デンマーク代表FWは、チームが再び主要タイトル争いに加われると考えている。

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「前向きであり続けたい。代表ではたくさんゴールを決めたし、サン・シーロでも、コモ戦でも、シティ戦でも得点した。だから、さらに成長し続け、チームメートや監督の話を聞いて、もっとゴールを決めたい」と、ホイルンドは締めくくった。