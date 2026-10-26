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マンチェスター・シティは、1月の移籍市場でチェルシーの右サイドバック、マロ・ギュストの獲得に向けて再び動き出す準備を進めていると報じられている。フランス人DFは、シャビ・アロンソの下でチーム内での役割が変わったことを受け、チェルシーの元監督エンツォ・マレスカとエティハド・スタジアムで再会する可能性がある。

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マンチェスター・シティ、ギュストへの関心を再燃

チェルシーはギュストの去就をめぐり、再び他クラブからの獲得圧力に備えている。間近に迫る1月の移籍市場を前に、シティはこのフランス人右サイドバックに強い関心を維持していると、TEAMtalkが報じた。

ギュストのチーム内での立場は最近、大きく変化した。シャビ・アロンソ監督の下で役割が大きく変わり、守備の右サイドではリース・ジェームズが依然として有力な選択肢となっている。マルコ・パレストラの台頭も、先発出場をめぐる競争をさらに激しくした。この熾烈なポジション争いを受け、ロンドンを離れる可能性が取り沙汰されている。

鍵を握るエンツォ・マレスカの存在

同報道によると、チェルシーが要求額を引き下げるなら、マンチェスター・シティは今冬、獲得交渉を再開する用意があるという。その大きな理由がマレスカの存在だ。シティは、マレスカが以前スタンフォード・ブリッジにいた時期によく知る選手の獲得に、引き続き強い意欲を示している。ギュストはその間、このイタリア人指揮官の下でプレーしていた。

6月には、23歳のギュストがエティハド・スタジアムでのマレスカとの再会を歓迎するとの報道があった。マレスカは過去にギュストを公の場で称賛し、「マロは素晴らしいプレーをしている」と語っている。

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チェルシー、移籍金の要求額を緩和

チェルシーは夏の移籍市場で当初、23歳のギュストを約7000万ポンドと評価していた。シティにとって、その額は最終的に高すぎた。シティは5000万ポンドに近い金額での取引を望んでいたという。しかし、TEAMtalk は現在、チェルシーが移籍金に関する厳しい要求を緩めたと報じている。これにより交渉が再開する可能性がある。チェルシーにとっても、売却を財政面から合理的に説明できるためだ。

大きなリスクを見極める

西ロンドンのクラブには、現時点で売却を認めなければならない差し迫った事情はまったくない。ギュストの契約は2030年まで残っており、チェルシーは交渉で極めて有利な立場にある。6000万〜7000万ポンドに近い移籍金を得られれば、クラブにとって大きな利益となる。