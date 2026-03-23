マロッタ：「私の将来？　こうなると思う」

ベッペ・マロッタは、アレッサンドロ・カサリン著『Politica e Pensiero』の出版記念イベントでスピーチを行った。インテル会長の言葉を以下に紹介する。









「サッカーは人生の素晴らしい修練の場であり、勝つこともあれば負けることもある。私が経営陣になった時、責任ある立場を引き受けた。 今日、人々はインテルやミランの成績ばかりを議論し、その責任を忘れがちだ。インテルには約700人の少年少女がおり、彼らは私たちのスポーツ施設で数え切れないほどの時間を過ごしている。私たちは教育と人生の鍛錬の場である。サッカーには選抜という過程があり、今日、プロになれるのはごく一部だ。私たちは彼らがプロを目指す道のりだけでなく、人生そのものへの道のりも共に歩んでいかなければならない」。













「選手たちは、スポーツが結果ではなく成長のプロセスであることを必ずしも理解しているわけではありません。私たちは親向けの講習会も開かざるを得ません。スポーツが単なる身体的な側面だけでなく、人間形成の一要素であることを理解してもらうためです。中には、ドローンを使って子供の試合を撮影し、家に帰ってそのプレーを見せている親もいます。 今後も、支援を続けることに強い使命を感じています。私は今、人生において幸運な人間だと自負しています。すべてを手に入れ、秘めた夢をすべて叶えてきました。その恩返しをしなければなりません。それには、この若者の世界に向き合い、助けようとしていくことで実現できるのです。私の政治的立場はさておき、私は自分自身をスポーツの専門家だと考えています。私の未来はそこにあります」。