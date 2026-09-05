マロッタ、バルセロナのラウタロ獲得関心の舞台裏を明かす

インテル・ミラノのジュゼッペ・マロッタ会長は、スペインのバルセロナが夏の移籍市場でアルゼンチン人FWラウタロ・マルティネス獲得の可能性について打診してきたことを認めるとともに、同選手がイタリア王者にとって「現在と未来」を体現する存在であると強調した。また、今季のセリエA優勝争いはインテルとナポリだけにとどまらないとの見方を示した。

サン・シーロで行われるナポリとの一戦を前に「ダゾーン・イタリア」に対して語ったマロッタは、「スクデット」をめぐる争いには複数の陣営が絡んでいると説明し、「フットボール・イタリア」が伝えたところによれば次のように述べた。「争いはインテルとナポリの間だけではなく、ローマやユヴェントス、そして忘れたくない他のクラブも含まれる。重要かつ際立ったサプライズであるコモもそうだ。だからこそ、王者が誰になるかはまったく予断を許さない」

こうした発言は、ロンバルディアのクラブが経験した経営面での動きや変化を受けたものだ。とりわけ、長年クラブに在籍したスポーツディレクターのピエロ・アウジリオの突然の退団が目立つほか、リーグ優勝を果たしてクリスティアン・キヴ監督の指揮下で活動を続けてきた昨夏に比べ、チームは技術面での安定した状況にある。

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優勝の栄冠を掲げ続けるチームの野望について、マロッタはこう付け加えた。「タイトルを連続して獲得することは勝ち続ける助けになるが、それを維持することこそが最大の挑戦だ。我々は今季まだ何も成し遂げていない。歴史を刻みたいのであれば、さらなる動機を探さなければならない。とりわけ我々は誰もが引きずり下ろそうとするチームであり、それがすべての試合をより難しいものにしている」

チームの選手たちの契約更新問題、とりわけ若きFWフランチェスコ・ピオ・エスポジトの契約延長やフェデリコ・ディマルコの最近の発言に関して、インテル会長はこう語った。「我々はすべての選手に大きな敬意を抱いており、近く代理人たちと会って展望を話し合う予定だ。インテルのユニフォームへの強い帰属意識がある。この関係をどのように続けていくか、共に評価していく」

マロッタは最後に、チームキャプテン獲得へのカタルーニャのクラブの関心についてコメントし、笑みを浮かべながらこう締めくくった。「バルセロナがラウタロについて打診してきたという報道は事実だ。しかし、我々と選手からの返答は、共に歩み続けるという断固としたものだった。ラウタロはチームのキャプテンであり、インテルの現在と未来を体現する存在だ。この一致が長期にわたって続くことを願っている」