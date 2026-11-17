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インテルの会長ベッペ・マロッタが、イタリアのスポーツ界の主要人物に焦点を当てた『イル・ソーレ24オーレ』のテレビ番組で、毎週新たに放送される『L’impresa sportiva』に出演。インテルについて多くを語ったほか、ユヴェントスやイタリアサッカー全般の問題にも言及した。

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インテルの会長ベッペ・マロッタが、イタリアのスポーツ界の主要人物に焦点を当てた『イル・ソーレ24オーレ』のテレビ番組で、毎週新たに放送される『L’impresa sportiva』に出演した。司会を務めるのは、『イル・ソーレ24オーレ』グループのスポーツ＆ビジネス部門責任者、マルコ・ベッリナッツォ氏。以下、TMWが伝えたインタビューの主な発言を紹介する。

自身のキャリアにおける成長について：「私にとって最初の転換点は、クラブがスポーツ団体から会社になった時です。起きていることはそれまでとは違い、それを分析し、読み解く中で、学びはより充実したものになっていきました。決算に向き合うようになり、減価償却とは何か、固定資産とは何かを理解する必要がありました。もちろん、中核事業はサッカーをすることです。それが原動力です。私はとても前向きな姿勢で適応しなければなりませんでした。幸運にも、さまざまなオーナーの下で働くことができました。ボルギから、善意と先見性にあふれたエネルギッシュな人物であるザンパリーニ、さらにガッローネ家のERGが関わるサンプドリアや、エクソールが関わるユヴェントスのような、本格的な企業経営の現場まで経験しました」

インテルについて：「インテルには潜在力がありました。それは歴史が物語っています。2010年以降、何も勝ち取っておらず、スポーツにおいて非常に重要な価値観が欠けていた、あるいは失われていたことによる空白がありました。労働文化、帰属意識、明確で強い目標を持つことです。これらは見極めるべき点です。そうした精神が欠けていました。スニングというオーナーの先見性は、この変革を実行する権限を委ねたことにあります。それは私の師の一人、セルジオ・マルキオンネの非常に明確な方針にも沿うものでした。彼はいつも、変革の方針は昨日のうちに実行しなければならないと言っていました。私は適材適所に人を配置する機会を得ました。そして全員で、功績は公平に分かち合うべきですから、ひとつのモデルをつくることができました。それが後に勝てるモデルになったのです」

「リーグ優勝、コッパ・イタリア優勝、スーペルコッパ優勝を果たし、最大の目標であるチャンピオンズリーグ決勝にも到達したことを忘れてはいけません。残念ながら、その後は2度敗れました。しかしこれは、経験と能力という人に備わる2つの要素があれば、スポーツでは非常に大きなブランドとも競えることを示しています」

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U-23について：「我々が優位に立っていた1990年代のような、恵まれた時代は遠い昔のことです。プレミアリーグをはじめ、ラ・リーガやブンデスリーガなど、ほかのリーグに追い抜かれました。サッカー界全体として、同じだけの資金力や経済力がなくても、どうすれば競争力を保てるかを考える必要がありました。そこでU-23のような革新的な仕組みが重要になります。我々もこの一歩を踏み出しました。この場合も、その意味を理解したオークツリーのおかげです。現在、イタリアで競争力を持ち、欧州でも我々を先進的な立場に置くモデルをつくりました」

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新スタジアムについて：「セリエAの20クラブのうち、12クラブは外国資本のオーナーが所有しています。一方では後退が見られますが、他方で、こうした外国資本のオーナーがいなければイタリアのサッカーはどうなっていたかを考える必要があります。将来のスタジアムがミラノの2クラブによる共同事業なのは偶然ではありません。両クラブのオーナーは米国資本で、率直に言って非常に先見性があります。スタジアムは象徴であり、最大の投資です。最も活用できる投資であり、誰もが最も注目するものです。ただ、サッカーという現象を読み解く力もあり、それが私のクラブに競技面への投資を促しています。我々も選手の獲得に資金を投じてきました。サッカーを中心に据えて才能を探すべきだと考えているからです」

スタジアムについて、さらに：「現在、欧州のクラブで試合日の収入が最も多いのはレアル・マドリーで、直近の決算では約2億4000万を計上しました。我々は1億です。つまり、1億4000万の差があります。スタジアムは美しく、来場者を温かく迎えられ、安全でなければなりません。人々に豊かさをもたらす必要があります。サン・シーロと、私自身も子どもの頃にそこで味わった感動には最大限の敬意を払っています。しかし、前を向かなければなりません。新スタジアムは現代的で、利用するすべての人、つまり両クラブのファンを幸せにするでしょう。スタジアムは私たち一人ひとりにとっての家です。家は外見が美しくても、中身があってこそ、その価値が高まります。サン・シーロへの郷愁はありますが、進化には一定の変化が伴います」

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成長促進令について：「政府との対話が、今よりさらに活発になることを望んでいます。サッカー界は国から受け取るのではなく、国に与えていることを、多くの人が認識していません。我々は少しの優遇措置も受けていません。セリエAだけでも、さまざまな形で年間約10億を国庫に納めています。我々は何も受け取らない納税者です。それどころか、重要な話題に踏み込むなら、国に数十億もの収入を生み出すベッティングの世界を支える主な存在が我々なのです」

「目標の一つは、そうした収入の一定割合を受け取る権利を認めてもらうことです。政府というより国には、サッカー界を悪いことばかりの世界としてではなく、投資するオーナーや実業家、皆を助けるために情熱を注ぐ人々もいる世界として見てほしいと思います」