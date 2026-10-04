中部ヨーロッパ時間の午前9時、ポールシッターのマックス・フェルスタッペンを先頭に、セパン・インターナショナル・サーキットで本来はレースがスタートする予定だった。だが、その約30分前に雷を伴う嵐と強い雨に見舞われたため、レース運営はスタートの延期を余儀なくされた。

この時点でマシンはすでにグリッドに並んでいた。ドライバーたちが乾いたピットレーンに避難する一方で、セーフティカーはコース状況をレース運営に伝えるために数周した。再スタートは午前9時40分となった。

その間もファンはこうしたコンディションに気分を害されることなく、とりわけ屋根付きのメインスタンドでウェーブを左右に広げていた。

「状況は振り出しに戻った」と、アウディのドライバーであるニコ・ヒュルケンベルクはSkyにそう語り、新たな状況を見据えた。ベテランのヒュルケンベルクは、土曜日の低調な予選を経て15番手から決勝に臨む。

今季のF1で、すでに雨のレースはあったのか？

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、今季第16戦でルイス・ハミルトン（フェラーリ）と、選手権首位のキミ・アントネッリ（メルセデス）を従えてポールポジションに立つ。春に中止となったバーレーンでのレースに代わるマレーシアGPは、今季の新たな前例をもたらすことになる。駆動系における電動比率が大幅に高まった新レギュレーションの下で、ドライバーたちはこれまで一度もウエットレースを戦っていないのだ。回転数の変化により、滑りやすい路面は現在のマシンにとって大きな挑戦とみなされており、しかもドライバーの誰一人としてこの条件で十分なトレーニングを積めていない。

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2017年以来初めてF1レースの開催地となったマレーシアは、激しい雨で知られている。例えば2009年には、レースは31周で打ち切られ、ドライバーには順位に応じてそれぞれ半分のポイントしか与えられなかった。