トリノ戦でドニエル・マレンが交代させられたことに、ASローマのサポーターは不満を示している。FWは前半にゴールを決めたものの、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督によって再び1時間ほどでピッチを後にした。

マレンが58分に交代となった際、トリノのオリンピック・スタジアムではアウェー席からブーイングが起こった。ASローマのファンはオランダ代表FWを高く評価しており、セリエAでは6得点でチーム最多得点者となっている。

試合後、ガスペリーニ監督はDAZNに対して、その理由を次のように説明した。「これは8日間で3試合目だった。そうなると、選手を毎回90分プレーさせるわけにはいかない。20分から30分でも休ませることができれば、長い目で見て違いを生む可能性がある」

「マレンの後ろにいる選手たちも一歩前に出て、重要な役割を果たせるよう準備しなければならない。そうすることでチームはより強くなる」と、セリエA首位チームを率いる指揮官は付け加えた。

ガスペリーニ監督は交代の多さにもかかわらず、マレンを絶賛している。「マレンやディバラのようなチャンピオンが一緒にプレーする姿を見るのは、ファンにとっても、サッカーを愛するすべての人にとっても素晴らしいことだ。彼らは何もないところから何かを生み出せる」

「この2人の選手が個々にとてつもないクオリティーを備えているのは明らかだ。しかし、コンビとしても互いを補完し合っている。非常によく連係し、多くの試合でゴールを生み出している」と、満足げなASローマ指揮官は語った。