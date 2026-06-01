ドニエル・マレンは、ユリアン・ブラントのASローマ移籍交渉で重要な役割を果たしている。ボルシア・ドルトムントの攻撃的MFブラントは、今夏、創造性不足を補うためにローマが獲得を狙う候補の上位に名を連ねる。

ブラントは30歳、ドルトムントとの契約が間もなく満了するため、今夏は獲得の好機とされている。ローマは現在、彼をイタリアに招へいする方法を模索している。

移籍が実現すれば、マレンとの再会も実現する。2人はドルトムントで3シーズン半にわたり73ゴール62アシストを記録した。

以前の報道では、元ローマSDマッサラが3月に興味を打診し、ブラントもセリエA移籍に前向きだった。

ローマは現在、トニー・ダミコをテクニカルディレクターに迎えるなど新方針を模索しているが、ブラントの移籍意欲は変わっていない。

『コリエレ・デロ・スポルト』によると、マレンは代表合宿直前にブラントに連絡し、ローマで再提携する意思があるかを尋ねた。

ドイツ代表48試合を経験するブラントの反応は前向きで、チャンピオンズリーグ出場とセリエAでの経験に魅力を感じているという。

ブラントの年俸要求は約400万ユーロと報じられるが、ローマの財政範囲内だ。