ASローマは日曜日、チャンピオンズリーグ出場権獲得へ前進した。ローマ・ダービーでラツィオを2-0で破り、残り1節で4位を確定した。ドニエル・マレンが活躍。ACミランにとっても好結果だった。

スタディオ・オリンピコで行われた一戦は序盤互角だったが、ラツィオのブライエ・ディアのゴールはオフサイド。アウェイチームは好機を生かせず、マリオ・ギラとティジャニ・ノスリンがシュートを外した。

39分、マレンが得たCKをマンチーニがヘディングで叩き込み、ローマが先制。

後半もラツィオが反撃を試みるも、ヌノ・タヴァレスのシュートは枠を外れ、途中出場のデヴァイン・レンシュとノスリンの衝突も大事には至らなかった。60分過ぎには目立った活躍のないケネス・テイラーが交代。

直後、マンチーニがディバラのCKを再びヘディングで叩き込み2-0。その前にマレンが放った一撃はGKフルラネットが好守で阻んだ。

試合終了まで残り20分、スタディオ・オリンピコで一触即発の場面が発生した。 ウェスリー・フランカとニコロ・ロヴェッラがもつれ合い、両者とも即座に退場。10対10となった終盤、ディバラが個人技で存在感を示し、マレンは拍手で交代。ローマが勝利し、CL出場へ前進した。

ジェノア 1-2 ACミラン

ホームでフィオレンティーナに敗れたユヴェントスをかわし、ミランが3位に浮上した。得点はすべて後半に集中。再開直後、GKジャスティン・ビジョウの不用意なバックパスがPKを招き、クリストファー・ンクンクが冷静に沈めた。

後半35分にはクリスチャン・プリシッチが追加点。直後、マイク・マイニャンがジェフ・エカトールのシュートを好守で阻んだ。しかし終了3分前、ヨハン・バスケスが1点を返した。 ミランは追加失点許さず、CL出場へ前進した。