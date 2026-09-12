マンチェスター・シティを率いるエンツォ・マレスカ監督は、今夏の移籍市場で1億ユーロで加入したモロッコ人選手アユブ・ブアディが、加入以来見せているレベルの高さと成熟ぶりに感嘆の意を示した。しかし同時に、疲労から選手を守り、その成長を維持するため、出場機会を慎重に管理する必要性を強調した。

『スカイ・スポーツ』が伝えたところによると、マレスカはブアディについて、まだ18歳であるにもかかわらず、目を見張るほどの知性と成熟を備えていると語り、次のように説明した。「彼は非常に賢く、成熟している。まだ18歳だが、彼と話すとそうは思えない。まるで25歳か26歳のようだ」

ブアディはこれまでプレミアリーグで2試合に出場し、いずれも途中出場だった。その後、マレスカはUEFAチャンピオンズリーグのポルト戦で先発起用のチャンスを与え、この試合をマンチェスター・シティは2対0で制した。

マンチェスター・シティの指揮官は、この若い選手に対し、その高い価値や周囲の期待を理由に余計なプレッシャーをかけたくないと強調し、こう述べた。「チームにとっての重要性や、試合、出場時間について、彼にあまり多くのプレッシャーをかけないことが不可欠だ。彼が素晴らしいパフォーマンスを見せ、このクラブにとって特別な選手になると私は確信している」

マレスカは、若い選手の出場時間の管理は彼らの育成プロセスにおける不可欠な一部だと説明し、対戦相手や試合の性質に応じて、ある試合では先発し、別の試合では途中出場することもあると指摘した。そして、サッカーはチームスポーツであり、一人の選手に結びついたものではないと強調した。

この監督は、選手が絶えず簡単に評価され、判断される状況の中で、クラブ内外を問わず高まるプレッシャーから若い才能を守る必要性を強調し、こうしたプレッシャーへの適切な対処は彼らの成長の過程における重要な要素だとの見解を示した。

ブアディは中盤のポジションで激しい競争に直面している。それぞれ1億4500万ユーロと1億3500万ユーロでマンチェスター・シティに加入したエンツォ・フェルナンデスとエリオット・アンダーソンの存在があるためで、このモロッコ人選手が定期的に先発の座を確保するという課題は、今後の期間において大きなものとなる。