マレスカ、マンチェスター・シティ批判派に反論：すべての視線がグアルディオラに

エンツォ・マレスカは、アンフィールドでリバプールに3－0で勝利した後のマンチェスター・シティの選手たちの歓喜を擁護し、チームに向けられた批判を一蹴した。クラブの財務問題をめぐる議論が渦巻く中でも、この勝利は選手たちとコーチングスタッフにとって大きな喜びの源だったと強調している。

一部のアナリストやメディアがシティの歓喜に疑問を投げかけたことについて問われたマレスカは、次のように答えた。「何に対する批判なんだ? 我々に何をしてほしいんだ? 我々は試合に勝つために毎日取り組んでいる。それが我々が考え、集中している唯一のことだ」

さらにこう続けた。「それ以外のことは、我々が対処しなければならない外部の問題にすぎない。ただ、ピッチの中で我々は本当に大きな喜びを感じていた。ロッカールームの中の喜びがどれほどのものだったか、想像もつかないだろう」

アンフィールドで行われた日曜日の一戦は、プレミアリーグの財務規定違反に関する告発でクラブを有罪とする独立委員会の決定が下された後、マンチェスター・シティにとって初めての試合だった。クラブはこの決定に対して上訴している。

試合終了の笛が鳴った後、ノルウェー代表のアーリング・ハーランドは、父アルフ・インゲを含むシティのサポーターの前で強く感情を露わにし、マレスカは両拳を突き上げて勝利の喜びを表現した。これらの光景がメディアの疑問や批判を呼んだ。

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同様に、チームキャプテンのルベン・ディアスも選手たちの歓喜を擁護し、監督の立場を支持した。「監督が言ったことに完全に同意する。アンフィールドでの勝利だったし、それが我々にとってどれほど重要なことかの証だった」

有罪決定に対するチームの反応について、ポルトガル代表DFはこう付け加えた。「我々は非常に落ち着いているし、クラブを信頼している」

マレスカの発言は、水曜に行われるチャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン戦に先立つ記者会見でのもの。この試合は、有罪決定が下されて以降、マンチェスター・シティがホームで戦う初めての一戦となる。

注目はジョゼップ・グアルディオラにも向けられている。10年間チームを率いて20のタイトルを獲得し、昨季終了をもって退任した同監督は、この試合を観戦するためエティハド・スタジアムに姿を見せると見込まれている。

スペイン人監督のスタジアム復帰について、マレスカは「彼がここで成し遂げたことを考えれば、10年間この場所は彼の家のようなものだった。みんなにとって、そしてサポーターにとっても胸が高鳴ることだ」と語った。一方、グアルディオラが試合開始前にサポーターやかつての選手たちに言葉を贈るかどうかは、まだ明らかになっていない。

グアルディオラは有罪決定を受け、ソーシャルメディアを通じてマンチェスター・シティへの支持を表明し、クラブとそのサポーターの味方であることを強調していた。「世界中のすべてのマンチェスター・シティのファンに知ってほしい。私はここにいる。そして、これまで以上に強く支持している」

そしてメッセージをこう締めくくった。「はっきり言わせてほしい。この苦難を我々は共に乗り越える」