マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は日曜日、エジプト代表オマル・マルムーシュのチームでの将来がまだ完全には確定していないことを示唆し、より多くの出場時間を求める選手の意向が、その決断を左右する重要な要素になるとの見方を示した。

アトレティコ・マドリードとの親善試合で3－1と勝利し、マルムーシュが2ゴールを挙げたこの一戦の後、「マンチェスター・イブニング・ニュース」が伝えた記者会見で、マレスカ監督はこのエジプト代表選手がチームに残留するかどうかを問われ、次のように答えた。「答えはジェームズ・トラフォードについて私が述べる答えと同じようなものになるだろう。選手たちは毎日トレーニングをし、試合に出たいと思っている。だから出場できないときは、彼らは満足しないものだ」

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イタリア人指揮官はこう付け加えた。「オマルは昨シーズン、あまりプレーできなかった。だから、より多くの出場時間を得たいというのが彼の望みかもしれない。それはここでより多くの出場時間を得られないという意味ではないが、この件は彼の決断次第でもあるし、その決断を詳細に理解することにもかかっている」

アトレティコ相手のマルムーシュの2ゴールは、ガーナ代表の同僚アントワーヌ・セメニョのアシストによるもので、彼はアトレティコの右サイドの守備を切り裂いた。一方、シティの3点目はアルジェリア代表のスターであるリヤド・アイト・ヌーリが、GKと1対1の場面から挙げた。

スペイン代表のMFロドリについては、マレスカ監督はこう語った。「今のところ、彼は水曜日にマンチェスターにいるだろう」

報道によると、バルセロナは現在、このマンチェスター・シティのスターの獲得に向けて集中的な交渉を進めており、当該選手はレアル・マドリードからも狙われているものの、バルセロナへの移籍を望む意向をクラブに伝えているという。

マンチェスター・シティは、来る日曜日に予定されている同じイングランドのアーセナルとのコミュニティ・シールドでの対戦に備えている。この試合は、昨シーズン終了をもって伝説的な名将ペップ・グアルディオラがエティハドを去った後、マレスカ体制下でのチーム初の公式戦となる。







