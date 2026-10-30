マンチェスター・シティを率いるイタリア人指揮官エンツォ・マレスカは、GKジャンルイジ・ドンナルンマは「絶対不動」の存在ではないとしつつも、あす土曜にプレミアリーグでブライトンと対戦する試合では、チームの第一かつ主力の選択肢になると強調した。

このイタリア人GKは、今季序盤の数々のミスを受け、近頃はそのパフォーマンスについて批判にさらされていた。さらに、週半ばにシティがブライトンをPK戦で下したリーグカップの試合で、控えのジェロニモ・ルッリが際立った活躍を見せたことで、この元パリ・サンジェルマンのGKへの圧力は高まっていた。

こうした圧力にもかかわらず、マレスカは27歳の守護神への全幅の信頼を改めて示し、土曜のエティハド・スタジアムでのブライトン戦でも彼が主力として出場することを明言した。

ESPNが伝えたところによると、マレスカは自身の立場をこう説明した。「現時点でのスタメンは『ジジョ＋10人の選手』だと言うことと、彼が絶対不動の選手だと言うことの間には違いがあると思う。この2つはまったく別のことだ。外せない選手など存在しない。だが現時点では、スタメンは『ジジョ＋10人の選手』だと私は考えている」

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ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、自チームが2対2の末にPK戦でマンチェスター・シティに敗れたことへの雪辱を期すと語っていた。しかしマレスカはその発言の重要性を小さく見積もる一方、順位表で3位につけるチームを相手にした新たな難しい試練になると予想した。

マレスカは雪辱という発言についてこう述べた。「再び難しい試合になるだろう。相手が別の大会を戦っていようと、別の布陣であろうと関係なく、彼らは常に主導権を握り、前からプレッシャーをかけてこようとする。攻撃的な選手を多く擁し、数多くのチャンスを作る。だが我々は勝利のために最善を尽くす。雪辱やそういった話については、それは彼らの問題であって、我々の問題ではない」

カップ戦でシティは運が良かったというヒュルツェラーの主張に対しては、マレスカは簡潔にこう答えた。「彼はそう言った。どの監督にも自身の意見があり、自分の目で見た通りの見方がある。彼が言ったことは尊重する。我々は勝利を続けるため、可能な限り最善の形で試合に向けて準備を進めている」

記者会見の傍ら、マレスカは規律違反によりクラブから出場メンバーを外された、現在エヴァートンへ期限付き移籍中の元チームメート、ジャック・グリーリッシュについても言及した。

マレスカは、グリーリッシュが再びトップレベルに戻れるかどうかについての意見を述べることは避け、彼についてこう証言するにとどめた。「私は今でも彼が良い若者だと思っているし、彼には大きく素晴らしい心がある。今も本当にそう信じている」