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マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、エティハド・スタジアムでの再建には時間が必要だと訴えた。ペップ・グアルディオラ時代からの移行は、アーセナルやマンチェスター・ユナイテッドが経験した監督交代に匹敵する難題だという。チャンピオンズリーグでナポリと激闘の末に2-2で引き分けた後、名将の後任を務めることの歴史的な難しさを語った。

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マレスカ、ペップ退任後の移行には時間が必要と訴え

マレスカ監督の下で移行期にあるシティは、火曜夜に再びつまずいた。チャンピオンズリーグで ナポリと2-2で引き分けた のだ。ラスムス・ホイルンドとノア・ラングのゴールで二度リードを許したものの、プレミアリーグ王者はアユブ・ブアディとラヤン・シェルキの得点で勝ち点1を手にした。しかし、直近の公式戦7試合でわずか1勝という結果を受け、グアルディオラの元アシスタントの下でクラブが進む方向を巡る議論が起きている。

高まる重圧について問われたマレスカ監督は、自身の仕事がいかに難しいかを示すため、名将たちの名前を挙げた。「もちろん簡単ではない。同じ監督が10年間率いた後なのだから、我々にとって難しい。アーセン・ヴェンゲル退任後のアーセナルも難しかったし、サー・アレックス・ファーガソン退任後、今も進むべき道を模索しているマンチェスター・ユナイテッドにとっても難しい。今日、アーセナルがヴェンゲル退任から7、8年後にプレミアリーグで優勝したと聞いた。だから少し時間がかかる」と、イタリア人指揮官は『スカイ・スポルト・イタリア』に説明した。『フットボール・イタリア』が伝えている。

意外な起用と選手選考の悩み

マレスカ監督はセリエA勢との一戦で意外な選手起用を見せ、攻撃に創造性をもたらすジェレミー・ドクとイリマン・エンディアイェを最初の60分間、ベンチに置いた。さらに、イングランド代表のフィル・フォーデンを完全に休ませたことも、シティが堅いイタリア勢の守備を崩せずに苦しむ中で疑問視された。指揮官は、ナポリが3-5-2か3-5-1-1の布陣を採り、ピッチ中央に8人を配置するとスタッフが予想していたと説明し、選択を擁護した。

狙いはサイドを突くことだった。マレスカ監督は「シェルキをサイドに出せると考えた。実際、彼はそこで多くのスペースを見つけ、前半は何度もボールを届けられたが、そこから十分なチャンスを作れなかった。最後の30分で試合は少し変わったが、これが選手起用の背景にあった考えだ」と述べた。

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守備の脆さが依然として最大の懸念

攻撃陣が勝ち点1をもぎ取る一方、今季のシティを悩ませてきた守備のミスが再び表面化した。マレスカ監督は守備面の脆さを率直に認め、最大の問題は失点が多すぎることだと語った。チームはおおむね効果的にプレスをかけ、ナポリに許した決定機も少なかったとしながら、この夜の2失点はいずれも個人のミスから生まれ、容赦なく罰せられたと指摘した。

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「我々の守備の問題はかなり明らかで、解決しなければならない。それ以外については比較的落ち着いている。ナポリが敷いたような低い位置での守備ブロックを崩すのは、かなり難しいからだ。最大の問題は失点が多すぎることで、何か手を打たなければならない」と指揮官は認めた。

中盤で適切なバランスを模索

マレスカ監督が抱える戦術上の課題の大きな部分を占めるのが、アユブ・ブアディのような若い才能を中盤で中心的な役割に組み込むことだ。指揮官はブアディを低い位置のプレーメーカーとして起用し、これによってエリオット・アンダーソンの役割も変わった。マレスカ監督は、ボール保持時と非保持時の両方でバランスが必要だとして、この起用を説明。ブアディを4人の守備陣のすぐ前にとどめながら、6人の選手を一つのまとまりとして攻撃させる狙いだったという。

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「攻撃と守備の適切なバランスを探している。以前に指揮した2クラブでそうしたように、物事をシンプルに保とうとしている。この二つの局面の間で、適切なバランスを見つけようとしている」と認めた。