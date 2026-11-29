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マンチェスター・シティがプレミアリーグで勝ち点を落とし続けている。5試合連続で白星から遠ざかり、敵地でのアーセナル戦は手に汗握る展開のまま終了の笛まで続いたが、スリリングな引き分けに終わった。イタリア人指揮官エンツォ・マレスカへの重圧はさらに強まっている。

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プレミアリーグ第12節、アーセナルとマンチェスター・シティによる頂上決戦が日曜日の夜にエミレーツ・スタジアムで行われ、2-2の引き分けに終わった。4ゴールが生まれ、試合の流れが目まぐるしく入れ替わる白熱の一戦となったが、どちらのチームも勝ち点3を手にすることはできなかった。

アーセナルは勝ち点1を積み上げて首位の座を固めた。一方のマンチェスター・シティは優勝争いで新たな痛手を負い、未勝利が5試合連続に伸びた。ここ数年で最悪とも言える時期の一つを思い起こさせる状況だ。

データ専門の『Squawka』は、マンチェスター・シティに関する不名誉なデータを紹介した。プレミアリーグで5試合連続勝利なしとなったのは、ペップ・グアルディオラ体制下の2009年以来初めてのことだという。

この連続記録が特に重く受け止められているのは、マレスカ監督の指揮下でマンチェスター・シティがリーグ戦5試合連続で勝利を逃したのが今回が初めてだからだ。マレスカはこれまで、チームをタイトル争いに導き、数々の記録を塗り替えてきた。

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苦境の始まりはアストン・ヴィラ戦の1-2の敗戦だった。続くブライトン戦も0-1で落とし、ノッティンガム・フォレスト戦では1-3で敗れた。さらにフラム戦は1-1の引き分けに終わり、今回のアーセナル戦も2-2のドローとなった。

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この結果、マンチェスター・シティはこの5試合で獲得可能な15ポイントのうち11ポイントを失った。2つの引き分けによる勝ち点2を手にしただけで、3連敗も喫している。

これらの数字は、マレスカに対し、早急に下降線を食い止めて立て直しを図るという難題を突きつけている。勝ち点の取りこぼしが続けば、首位アーセナルを追う戦いはさらに厳しいものになりかねない。

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アーセナルは際立つ守備記録とともに首位をキープ

一方、エミレーツ・スタジアムでの頂上決戦で注目すべき数字は、マンチェスター・シティの不振だけではなかった。データ専門の『Opta』は、本拠地で与えたPKに関するアーセナルの見事な守備記録に光を当てた。

同社によると、アーセナルはプレミアリーグのホームゲーム直近53試合で一度もPKを与えていない。これは同リーグにおけるエミレーツ・スタジアムでのクラブ史上最長の記録だという。

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この数字は、ロンドンのクラブが本拠地で誇る堅守の一端を示している。リーグ戦53試合連続で、相手にPKを蹴らせる場面を一度もつくらなかったことになる。

マンチェスター・シティとの引き分けで勝ち点3こそ逃したものの、アーセナルは首位の座を守り、プレミアリーグ制覇に向けた歩みを続けている。

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6ポイント差が優勝争いに火をつける

この結果、アーセナルは勝ち点を29に伸ばしてプレミアリーグ首位をキープした。一方、2位のマンチェスター・シティは勝ち点23となった。

両チームの差は6ポイントのままだ。スカイブルーの野望を背負うシティは、直接対決でロンドンのライバルとの差を縮めるチャンスを生かせなかった。

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比較的安定した首位アーセナルと、結果が出ずに苦しむマンチェスター・シティ。今後数週間は優勝争いの行方を左右する重要な時期となりそうだ。特にマレスカは、勝ち点の取りこぼしが続いてチームの野望を脅かす本当の危機に発展する前に、負の連鎖を断ち切る解決策を早急に見いだすことを迫られている。