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マンチェスター・シティの最近の失速を、クラブの将来を脅かす財務問題と結びつけようとする声が相次ぐなか、シティを率いるエンツォ・マレスカ監督が口を開いた。指揮官は疑念をきっぱりと否定し、ピッチ上で起きていることはピッチ外の出来事とは無関係だと強調した。

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シティは明日土曜日、ホームでフラムと対戦するが、見慣れない状況でこの一戦を迎えることになる。インターナショナルブレイク前に3連敗を喫し、リーグ戦7連勝という完璧なスタートは消え去った。順位は3位に後退し、首位アーセナルとの勝ち点差は6に広がっている。

この突然の失速は、さまざまな憶測を呼んでいる。特に、クラブを取り巻く不透明な状況がその背景にある。シティは昨年9月、プレミアリーグから受けていた115件の財務規則違反の告発のうち114件について有罪と認定された。クラブは一切の違反を否定し続けており、この判断に対して異議を申し立てている。

現時点で処分は科されていないものの、降格につながりかねない大幅な勝ち点剥奪が取り沙汰されており、ピッチ外のこうした重圧が選手たちに影響を及ぼし、集中力を奪っているのではないかとの疑問が浮上している。

しかしマレスカ監督は、こうした見方を完全に否定。金曜日の試合前記者会見で「選手たちがそのことをあまり考えているとは思わない。選手たちが雑音に気を取られているとは思わない」と語った。

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イタリア人指揮官はさらにチームを擁護し、こう続けた。「もし雑音と敗戦を結びつけたいのなら言わせてもらうが、アウェイのアストン・ヴィラ戦では多くのチャンスがあった。例えばイリマン・エンディアイのシュートはポストに当たって跳ね返った。ブライトン戦では相手GKがマン・オブ・ザ・マッチだったし、ノッティンガム・フォレスト戦ではアーリング・ハーランドに2-2とするチャンスがあった」

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マレスカ監督は、問題はメンタル面ではなく、試合中の細かなディテールや、いくつかの場面での不運にあると考えている。自信の喪失や財務問題の影響によるものではないというのが指揮官の見解だ。

とはいえ、処分の可能性を抜きにしても、シティは開幕10試合で9勝を挙げたリーグ王者アーセナルに置いていかれる危険に直面しており、フラム戦を前にチームへの重圧は増している。

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それでもマレスカ監督に慌てる様子や、プランを変更する気配は見られない。素晴らしいスタートを切ったチームと3連敗を喫したチームの間に大きな違いはないと強調している。

「今朝、我々は公式戦16試合を戦って12勝していると聞かされた。だから、次の16試合で12勝すると言ってもらえるなら、すぐにでも受け入れるよ」

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さらに「勝っていた時にすべてを完璧にこなしていたとは思っていなかったし、負けた時にすべてを間違えていたとも思わない」と続けた。

こうした冷静さを見せる一方で、マレスカ監督は守備の改善が最優先課題になっていることを認めている。チームは直近のリーグ戦4試合で8失点を喫しており、タイトルを争うチームにふさわしい数字とは言えない。

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「敗戦についても分析する必要がある。アストン・ヴィラ戦とブライトン戦では、相手GKがマン・オブ・ザ・マッチだった。一方、ノッティンガム・フォレスト戦では、特に前半、求められるレベルに達していなかった」

「失点があまりにも多すぎる。そのほとんどは防げたものだった。考え方としては、同じスタイルで攻撃を続け、チャンスを作りながら、守備のバランスを保つということだ」

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マンチェスター・シティにとっては、DFマーク・グエイの復帰が追い風となる。マレスカ監督によれば、グエイは「軽傷」のためUEFAネーションズリーグのイングランド代表戦を欠場していた。この朗報は、フラム戦で守備の堅さを取り戻し、再び優勝争いへ返り咲くための第一歩となるかもしれない。