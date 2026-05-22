マンチェスター・シティがチェルシーのMFエンツォ・フェルナンデスに関心。スカイ・スポーツのフロリアン・プレッテンベルク記者によると、ペップ・グアルディオラの後任エンツォ・マレスカにとってフェルナンデスは主要な補強候補で、すでに交渉が始まっているという。

裏ではすでに初期の交渉が始まったとされ、マレスカはチェルシー時代からフェルナンデスと良好な関係を維持している。

フェルナンデスは数週間前、ロンドンからの移籍に前向きな姿勢を示していた。当時は主にレアル・マドリードからの関心が噂されていたが、プレミアリーグ内での移籍も可能性の一つだ。

チェルシーも監督交代が迫っており、後任シャビ・アロンソは放出に前向きと報じられる。

両者の絆は交渉を後押しする見込みで、再会も十分にあり得る。

そのため、日曜日のサンダーランド戦がフェルナンデスがチェルシーのユニフォームを着て臨む最後のリーグ戦になる可能性もある。クラブ首脳陣は、複数の選手が退団する可能性がある忙しい夏の移籍市場に備えているとされる。

マンチェスター・シティへの移籍はロドリの去就次第で具体化するとされ、レアル・マドリードも同選手に注目している。

ロドリが退団した場合、マンチェスター・シティはフェルナンデスを中盤強化の候補と考えている。フェルナンデスは2032年半ばまで契約があり、Transfermarktの推定市場価値は9000万ユーロだ。