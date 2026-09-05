マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、今夏の移籍市場でクラブが実行した大型補強について、今季プレミアリーグのタイトルをアーセナルと争うために不可欠だったと強調した。

本日土曜日にシティがコベントリーを1－0で下した試合では、移籍市場最終日にクラブへ加入したエンツォ・フェルナンデスとイリマン・エンディアイのコンビが揃ってデビューを飾り、総額4億5,000万ポンドを超えたチーム再建の総仕上げとなった。試合後、マレスカはこの出費を正当化することに努め、アーセナルのリーグ開幕を注視していると述べた。

マンチェスター・シティの指揮官は、ESPNが伝えたところによると次のように語った。「コミュニティ・シールドの試合以降を見れば、アーセナルは2試合を余計に戦い、各試合で5つの選手交代を行ったことが分かるだろう」

さらにこう付け加えた。「彼らのスカッドには、ワールドカップ優勝者であるミケル・メリーノとマルティン・スビメンディの2人、そしてイングランド代表のエベレチ・エゼとノニ・マドゥエケの2人がいる。5人目は正確には思い出せないが、ピエロ・インカピエだったと思う。結局のところ、高いタイトルを争いたいのなら、複数の選択肢が必要だ。アーセナルは選択肢を持っている。我々も持っているし、それを持っている他のクラブもある。だから、我々だけの問題ではない。私は自分たちに与えられた選択肢に非常に満足しているし、これは競争を望むなら決定的なことだ」

これらのテーマやニュースについては、Kooora（クーラ）のフォーラムでより深く議論することができます



移籍市場最終日に1億2,500万ポンドという記録的な移籍でエティハド・スタジアムへ加入したフェルナンデスは、当初ベンチスタートだったが、ウォーミングアップ中のニコ・オライリーの負傷を受けて緊急出場を余儀なくされた。一方、エンディアイは左サイドで先発出場し、アユブ・ブアディは後半から途中出場した。

新戦力たちの出場にもかかわらず、注目を集めたのはもう一人の夏の獲得選手エリオット・アンダーソンで、コベントリーのチーム全体のパス数の合計を上回る成功パスを記録し、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。

マレスカはアンダーソンのパフォーマンスについてこうコメントした。「彼のパフォーマンスには非常に感銘を受けている。それは今日に限ったことではない。クリスタル・パレス戦でも素晴らしいレベルを見せたし、加入からわずか1週間で肉離れのため交代したにもかかわらず、ボーンマス戦でも見事だった」

そして選手の対応力について語り、こう締めくくった。「しかしエリオットの最も優れた点は、日々の情熱だ。彼は常にどうすれば成長できるかを尋ねてくるし、我々は彼と個別のビデオ分析セッションを行い、どうすればパフォーマンスを改善できるかを確認している。これはどんな選手でも示しうる最良の印象だ」