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マンチェスター・シティを率いるエンツォ・マレスカ監督は、日曜日にエミレーツ・スタジアムで行われるアーセナルとの大一番を前に、勝利への自信をのぞかせた。指揮官は、チームが今シーズンすでに大一番を制し、アウェイでも勝てる力を示してきたと強調している。

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アーセナルは勝ち点28で首位に立っている。一方のマンチェスター・シティは勝ち点22の3位につけており、2位ブライトンとは得失点差で並んでいる。

イタリア人指揮官は、この日（金曜日）に行われた試合前の記者会見で自信の理由について語った。『BBC』によると、指揮官は「我々は今シーズン、重要な試合に勝てること、そしてアウェイでも勝利を収められることをすでに示してきたからだ。あそこで勝てない理由は何も見当たらない」と述べた。

マレスカ監督は、チームの守備の堅さが失われていることにも言及した。マンチェスター・シティは直近10試合でクリーンシートを達成できていない。指揮官は「4、5試合連続でクリーンシートを続けていた状態から、今はそれができなくなっている。より堅くなるために、さまざまな解決策を探っているところだ」と語った。

首位アーセナルとの勝ち点差6について問われると、マレスカ監督は順位を気にするよりもチームの成長に集中していると強調した。「毎日、毎試合のことを気にかけている。それらは大切なことだ。だが、私の焦点はチームにある。どうすれば成長できるか、攻撃面でより良いパフォーマンスを見せられるか、そしてより堅く、より決定力のあるチームになれるかだ。我々は多くのチャンスを作っているからね。今は大事な時期だが、成長し、チームとともに何かを築き上げるという意味では、未来のほうがもっと重要だ」

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リーグ戦直近4試合で白星から遠ざかっていることが選手の自信に与える影響について、マレスカ監督は次のようにコメントした。「もちろん、試合に勝てなければ理想的な状況とは言えない。しかし、シーズン序盤には勝利を重ねていた。それに、我々には勝つことに慣れる必要がある新加入選手が7、8人いる。だから、これは時間のかかるプロセスにすぎない」

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さらにマレスカ監督は、アーセナルとの比較が取り沙汰される中でチームを擁護した。「試合に勝つために全力を尽くす。だが、我々は11月1日まで2カ月半にわたってリーグ首位に立っていた。今は首位ではなくなり、誰もが比較をしたがる。私に言わせれば、一方は7年間ともに戦ってきたチームで、もう一方はわずか4カ月前に始動したばかりのチームだ。だから比べることはできない。みんながそうしようとするのは理解できるが、私の見方ははっきりしている」

指揮官はこう続けた。「彼ら（アーセナル）はプレミアリーグを制し、チャンピオンズリーグ決勝にも進出した。それが、現時点での彼らの強さを物語っている。我々は試合に勝つために最善を尽くすが、彼らが今、おそらく最高のチームであることは間違いない。我々の問題はかなりはっきりしていて、作り出しているチャンスの数と、喫している失点との差にある」

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話題は変わり、マレスカ監督はアントワーヌ・セメニョが負傷から回復し、復帰が近づいていることを明かした。最近の回復ぶりに喜びを示し、「これは我々にとって良いニュースだ。彼はピッチに戻ってきており、復帰まであと少しのところまで来ている。来週には起用できるようになることを願っているし、そうなってほしい」と語った。

セメニョの不在がチームに与えた影響について、指揮官は2人の間で交わされたユーモラスなやり取りを明かした。「昨日、彼と笑いながら話していたんだ。プレミアリーグで最後に勝ったのはしばらく前のことだと伝えて、試合に勝てるように早く戻ってきてもらう必要があると言ったよ」

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マンチェスター・シティの指揮官は、 アーリング・ハーランドの精神状態についても言及 した。チームの成績低下を受け、ハーランドがインタビューで落胆した様子を見せたことについて、「アーリングは勝つことが大好きな選手だと思う。試合に勝てなければ彼が喜べないのは当然だ。だが、それは彼だけではなく、全員に言えることだ」と語った。

さらにこう付け加えた。「ほんの数週間前、彼がピッチの上で踊っていたことを思い出してほしい。皆さんはいろいろなことを書けるし、さまざまな見方もできる。アーリングは不満を感じているし、私も試合に勝てていないことに不満を感じている。だが、これが我々の仕事であり、これがフットボールだ。だからこそ、私はバランスを保つ必要がある」

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また、イタリア人指揮官は ハーランドの苛立ちが調子を落としている原因 だという見方を否定し、次のように語った。「彼は、チームが勝っていてもボールが回ってこないときには怒りを表していたと思う。彼は生粋のストライカーだ。こうした選手たちは、ゴールを決めて試合に勝つために日々を生きている。ゴールを決められなかったり、勝てなかったりすれば不満を感じるものだ。だから、それが彼のパフォーマンスに影響しているとは思わない。ただ、勝てていないことに彼が満足していないのは確かだし、それは全員が同じだ」