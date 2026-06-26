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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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マルムシュ外し、イラン戦のエジプト予想スタメンは4変更

エジプト 対 イラン
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H. Hassan
オマル・マーモウシュ
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フサム・ハサン、センターバックの新コンビに期待

フサム・ハサン監督率いるエジプト代表は、2026年ワールドカップのイラン戦スタメンを決めた。

チームは明日土曜、シアトルでアジアのライバル・イランとグループ7第3節の勝敗を左右する一戦に臨む。

2試合を終えて勝ち点4で首位。勝ち点2のイランとベルギーを上回る。ニュージーランドは勝ち点1で最下位。

エジプトは複数回ベスト16進出のチャンスがある。勝利すればベルギー対ニュージーランドの結果に関わらず突破決定。引き分けまたは敗戦の場合は他試合の結果次第となる。

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エジプト人ジャーナリストのアフマド・アブド・アル・バスィット氏によると、フサム・ハッサン監督はベルギー戦とニュージーランド戦の先発から4人を入れ替えることを検討している。

ハサン監督はここまで同じメンバーで戦ってきたが、次戦は変更が必要と判断している。

センターバックにはハムディ・ファティとヤセル・イブラヒムの代わりにモハメド・アブド・アル＝ムナームとラミ・ルビアを起用するとみられる。

中盤ではマルワン・アッティアに代えてマフムード・サベルを起用し、マンチェスター・シティのオマル・マルムシュが精彩を欠いたため、マフムード・ハサン・トレジエが先発する見込みだ。

予想されるスタメンは以下の通りだ。

GK：ムスタファ・シューバイール

DF：モハメド・ハニ、モハメド・アブド・アル＝ムナーム、ラミ・ルビア、アフメド・ファトゥー。

MF：ムハンマド・ラシーン、マフムード・サベル、イマーム・アシュール。

フォワード：マフムード・ハッサン・トレゼゲ、モハメド・サラー、ムスタファ・ジコ

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