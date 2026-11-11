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マルテン・デ・ローンは『Kick 't met』（Ziggo Sportの番組）で、オランダ代表にとって失敗に終わったワールドカップを振り返った。MFは、当時の代表監督ロナルド・クーマンに向けられた厳しい批判などについて語っている。

「残念だけど、そういうものだ」とデ・ローンは、ラウンド32でモロッコに敗れた後のクーマンへの批判について語った。「クーマン自身もそれは分かっている」

「うまくいっているとき、人々は監督やスター選手に目を向ける」とASローマのベテランは続けた。「うまくいかなくなると、批判は監督や、十分な働きができず、チームを十分にけん引できなかった主力選手に向かう」

「うまくいかなかったときは、批判について説明しなければならない。誰もがそれをクーマンの責任にできる。彼が監督だからだ。でも、それは安易すぎる。結局は全員がその一員なのだから。残念ながら、それもサッカーの一部だが、うまくいったときには良い面も経験できる。クーマンはそうしたことを十分に経験してきた。だから、彼ならある程度のことには耐えられる」。デ・ローンはクーマンの代表監督という立場をそう分析した。

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クーマンには、特にモロッコ戦での守備的な戦術に多くの批判が寄せられた。オランダ代表は勝利に近づいていたものの、終盤に同点ゴールを許し、最後は波乱に満ちたPK戦の末に敗れた。

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「特に後半は、もう少しボールにプレッシャーをかけてほしかった。モロッコがずっとボールを回していたのだから、そこにもう少し圧力をかけてほしかった」。デ・ローンは、ワールドカップでのオランダ代表の早期敗退をそう分析した。

デ・ローンはすぐにこう付け加えた。「でも、外からそう言うのはいつだって簡単だ。ただ、僕たちに欠けていたのは、ボールを奪って自分たちでプレーすることだった。僕たちはボールを持っているときが一番強いからだ」

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オランダ代表で44試合に出場したデ・ローンは、アルゼンチンのようなメンタリティーをチームに加えたいと考えている。「僕たちに欠けているのは、アルゼンチンの選手たちにはある確信だ。限界に挑む姿勢だ」

「彼らはまた決勝に進んだ。僕たちは自分たちの文化を捨てるべきではない。でも、僕たちにある豊かな才能に加えて、その部分を少しでも伸ばせれば」。デ・ローンはオランダ代表の今後に期待を寄せた。