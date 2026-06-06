マルテン・デ・ルーンがロナルド・クーマンにメッセージ。「ワールドカップで1分も出なければ……」

マルテン・デ・ルーンはNU.nlのインタビューで、ワールドカップ開幕を楽しみにしていると語った。アタランタ・ベルガモの35歳守備的MFは代表招集をほぼ諦めていたが、最終的に選ばれた。

これは主に、ジェルディ・スハウトンの負傷によるもの。「純粋な守備的MFが減っているのが大きい」とデ・ルーン。「スハウトンの代役は多くいなかったでしょう。キース・スミットやルチアーノ・ヴァレンテも選ばれませんでした。彼らは私より攻撃的ですから」。

「メディアで候補と報じられたが、鵜呑みにしてはいけない」と冷静に語り、「期待すると叶わなかった時に落ち込むだけだ」と続けた。

それでもロナルド・クーマンから電話があり、「その知らせを聞いてからずっと笑顔だ。この笑顔は簡単には消えない」と語った。代表ではチーム内でも重要な役割を担う。

「代表には26人が選ばれましたが、彼らはクラブでは主力です。ここでは『一選手』に過ぎず、出場機会が少ない、あるいは全くない選手もいます。それはとてもつらい。そんな選手たちの力になりたい」

代表監督もW杯メンバー発表後、控え選手のモチベーション維持が重要だと強調した。デ・ルーンは「ドイツ大会ではそれがうまくいかなかったと聞いています」と語る。 「オランダは個人主義が強いが、20番から26番の選手たちがモチベーションを保つことが特に大切だ」

自身については「最初から出られれば最高だ。たとえ1分も出なくても、チームが良くできれば心から楽しみたい。この最後の大会を、最高で最も楽しい形で過ごしたい」と語った。