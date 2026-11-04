『シュポルト・ビルト』の報道によると、元ドイツ代表監督は古巣での2度目の指揮に、少なくとも全面的には否定的ではないという。

同紙によれば、非公式な意見交換の場で、ナーゲルスマンは少なくとも即座には断らなかったという。こうした意見交換は、差し迫って監督を探していないブンデスリーガのクラブでも通常行われるものだが、今回の反応は復帰への意欲を示すものとも受け取れる。

『シュポルト・ビルト』によれば、RBの首脳陣がデミチェリスとの続投を断念する決断を下した場合、ナーゲルスマンには指揮を執る用意があるという。かつてバイエルン・ミュンヘンとTSGホッフェンハイムを率いたナーゲルスマンは、その点でアルゼンチン人指揮官の「影の存在」となっているようだ。ただし、具体的な動きはまだない。

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RBライプツィヒの今季ここまでの戦いぶりは？

ライプツィヒ側でこうした検討が行われているとされる理由は、今季ここまでの結果が極めて不安定なことにある。ブンデスリーガでは8試合を終えて4位と健闘し、首位バイエルン・ミュンヘンとの勝ち点差もわずか3。一方で、チャンピオンズリーグのレアル・マドリー戦とカルチョ・コモ戦（ともに1-4）、さらにバイエルンとの上位対決（1-6）では、いずれも大敗を喫した。

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特に株主のレッドブルは、これを否定的に捉えているようだ。シーズン開幕当初から評価が分かれていたとされるデミチェリスは、強豪相手に今なお適切な戦術を示せていないように見える。大敗の数々は、掲げている「欧州トップ10」という目標まで、まだどれほど遠いかを浮き彫りにしている。加えて、言葉の壁も問題になっているという。デミチェリスはチーム全員に自らの指示を直接伝えるのに十分なドイツ語も英語も話せないとされる。こうしたすべての要因によって、アルゼンチン人指揮官への信頼は大きく薄れているという。

対照的に、ナーゲルスマンは今もレッドブルから極めて高く評価されている。39歳の同監督は2019年から2021年までライプツィヒを率い、ブンデスリーガでの2位やチャンピオンズリーグ準決勝進出などに導いた。レッドブルのオリバー・ミンツラフ代表は後に、ナーゲルスマンのバイエルン移籍を認めたことを、自身のキャリアにおける「最大級の判断ミスの一つ」と表現した。

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RBライプツィヒでユリアン・ナーゲルスマンがマルティン・デミチェリスの後任に？

もっとも、デミチェリスが直近の3試合ですべて勝利していることを踏まえると、ライプツィヒで近く監督交代が起きるかは疑わしい。RBグループの「ヘッド・オブ・グローバル・サッカー」としてユルゲン・クロップの後任を務めるロガー・シュミットは最近、元ドイツ代表監督の復帰は自身にとって選択肢にないと説明した。

「今のこの業界では、ごく普通のことです。1、2試合負ければ、そうした話題に何度も対応しなければなりません」と、シュミットはZDFの番組『アクトゥエレス・シュポルトシュトゥーディオ』で語り、「我々はそうした状況からは程遠い」と強調した。

その代わり、監督のポジションには「一定の継続性が必要だ。現時点では、今日の結果を喜んでいる。我々グローバルチームも監督陣を最大限にサポートしている。そこに完全に集中している」とシュミットは述べた。さらにデミチェリスについて、こう語った。「私はアルゼンチン人選手と仕事をした経験がある。特にベンフィカでね。彼らのメンタリティーが好きだ。アルゼンチン人選手の多くは所属クラブでリーダーの役割を担い、試合に勝つために必要な特別なものをもたらす。彼からも同じ印象を受けた」

マルティン・デミチェリスの招へいを主導したのはユルゲン・クロップか

『シュポルト・ビルト』によれば、監督交代は、クラブ首脳陣が夏に十分検討せず、性急に動いたと認めることにもなる。また、デミチェリスの招へいを主導したのはシュミットの前任者クロップだったとされる。クロップは、オーレ・ヴェルナーの解任も押し通したと噂されている。

デミチェリスが連勝を続ければ、解任はほぼ不可能になるだろう。RBは水曜夜、チャンピオンズリーグでマンチェスター・シティと対戦する。

一方で、ナーゲルスマンの獲得に動きたいのであれば、ミンツラフらRB首脳陣へのプレッシャーは高まる。2026年ワールドカップ後に職務を解かれた元ドイツ代表監督は、低迷するプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドの候補にも挙がっているとされる。