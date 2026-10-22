マルティン・ウーデゴール、バイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグでの激闘の末の引き分けを受け、アーセナルの粘り強さを称賛

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アーセナルの主将マルティン・ウーデゴールは、チャンピオンズリーグでバイエルン・ミュンヘンを相手に苦戦の末、引き分けに持ち込んだチームの粘り強さを称えた。勝利は逃したものの、ノルウェー代表MFは、この試合のパフォーマンスによって、アーセナルが最も敵対的な環境でも欧州の強豪と渡り合えることを証明したと考えている。

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アーセナル、ミュンヘンで粘りを見せる

アーセナルは水曜夜、アリアンツ・アレーナでバイエルンと2-2で引き分け、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで続く無敗記録を伸ばした。ミケル・アルテタ監督率いるチームは先制後、ドイツの強豪に逆転を許したが、終盤に盛り返してバイエルン州から貴重な勝ち点1を持ち帰った。バイエルンが同スタジアムでの直近32試合の欧州大会でわずか1敗しか喫していなかったことを踏まえれば、注目すべき結果だ。

試合を振り返ったウーデゴールは、勝てたとも感じている一方、強豪同士が勝ち点を分け合ったのは最終的に妥当な結果だったと認めた。主将はクラブ公式サイトでこう語った。「正直に言えば、おそらく妥当な結果だと思う。でも、僕たちが勝てた試合だったとも感じる。良いプレーがたくさんできたし、試合の入りは本当に力強かった。良い試合ができたと思う。相手は本当に手ごわいチームだった。マンツーマンの対応が多く、ピッチの至るところで競り合いがあり、質も非常に高かった。僕たちは本当によくやったと思うし、勝てなかったのは残念だけど、力強いパフォーマンスだった」

創造性で攻撃をけん引

Getty Images

アーセナルの先制点では、ウーデゴールの視野の広さが存分に発揮された。自陣深くから見事な浮き球のパスを送り、エベレチ・エゼにつないだのだ。正確なパスはバイエルンの守備ラインを切り裂き、抜け出したエゼが決めた。スペースが限られる決勝トーナメントのような重要な場面で、ウーデゴールが今もアーセナルの攻撃の中心である理由を示す、質の高いプレーだった。

ウーデゴールは得点につながった自身のプレーを控えめに語り、バイエルンの反撃を受けた後、試合に踏みとどまるために必要だったチーム全体の奮闘に目を向けた。「うん、確かに良いパスだったね」と笑顔を見せた。「彼が走り出して、背後にスペースがあるのが見えたから、パスを通せた。オフサイドにならなかったのも良かったよ。僕たちは力強く試合に入り、先制したけど、その後は押し込まれた。そこから戦って、もう一度試合に戻れたのは本当に良かったと思う」

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欧州で勢いを積み重ねる

この引き分けで、アーセナルはチャンピオンズリーグのリーグフェーズでの無敗記録を15試合に伸ばした。大会で存在感を増していることを示す数字だ。アルテタ監督は北ロンドンのクラブを、欧州の伝統的な強豪をもはや恐れないチームへと変えた。ウーデゴールは改善点があることを認めつつ、ミュンヘンでビハインドから追いつけたことはチームにとって精神面で大きな後押しになると強調した。

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欧州の大会で豊富な実績を持つ相手に対し、アーセナルが長い時間帯にわたって試合をコントロールできたことは、今季の大会で勝ち進む態勢が整っていることをうかがわせる。「少なくとも引き分けには持ち込めた。良かった点はたくさんあるし、取り組むべきこともいくつかある。でも、良いパフォーマンスだった」とウーデゴールは続けた。

次はプレミアリーグに集中

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アーセナルには欧州での戦いを振り返る時間がほとんどない。土曜日にはエミレーツ・スタジアムでエヴァートンとの国内リーグ戦が控えている。過密日程による身体的な負担と向き合うウーデゴールとチームメイトにとって、短い準備期間で次の試合に臨むのは慣れた課題だ。主将は、ホームのサポーターの前で優勝争いを続けるべく、チームはプレミアリーグの戦いに戻る準備ができていると強調した。

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「うん、それが僕たちの生活だからね。僕たちが望んでいることだ。今は次の試合を楽しみにしているし、回復して準備を整えるだけ。次も大きな試練になるだろうし、エミレーツに戻れるのはうれしい。楽しみにしているよ」とウーデゴールは付け加えた。

https://www.goal.com/en/news/arsenal-player-ratings-vs-bayern-muncich-declan-rice-champions-league/blt9bc5bdf55dd6aaf1