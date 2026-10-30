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ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンが関心を寄せているとの報道を受け、アーセナルは大黒柱の主将マルティン・ウーデゴールを引き留めるため、厳しい争いを強いられる可能性がある。ノルウェー人司令塔はアーセナルの近年の復調に欠かせない存在だが、アリアンツ・アレーナへの移籍の可能性が取り沙汰され、ロンドン北部では懸念が広がっている。

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継続的な接触でバイエルン・ミュンヘン移籍の噂が浮上

アーセナルは、ウーデゴールの現行契約が2028年に満了する前に、新たな長期契約を結びたい考えだ。しかし、ドイツからの関心が脅威となりつつある。 『スカイ・ドイツ』によると、バイエルン・ミュンヘンは数年前から、27歳の同選手の代理人らと定期的に対話を続けている。

北ロンドンで契約を延長する可能性が最も高いものの、アーセナルは主将をフリーで失うリスクを負うつもりはまったくない。そのため、新契約で合意できなければ、来夏の注目を集めるような売却を認める用意がある。

有力クラブが契約交渉の行き詰まりを注視

ウーデゴールはミケル・アルテタ監督の下での現状に満足し、落ち着いている。それでも報道によれば、本人はアリアンツ・アレーナへの移籍を思い描くことができるという。ドイツ王者への加入に関心を持ち続けており、卓越したパフォーマンスによって、欧州の他の複数の有力クラブからも注目を集めている。

アーセナルの首脳陣は、チームの中心選手が契約最終年に入る事態を防ぐため、積極的に動いている。欧州のクラブからの関心が高まるなか、契約交渉はクラブ首脳陣にとって優先事項となっている。

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アルテタ監督の下で劇的な復調

現在の契約交渉の行き詰まりは、エミレーツ・スタジアムでのウーデゴールの目覚ましい復調を際立たせている。わずか1年前には、度重なるケガと明らかな調子の低下により、イングランドでの長期的な将来に一時は疑問が生じていた。しかし、主将としてチームをけん引し、アーセナルが2004年以来初のプレミアリーグ優勝とチャンピオンズリーグ決勝進出を果たす歴史的なシーズン終盤を演出した。

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その勢いは2026-27シーズンにも途切れることなく続いている。ウーデゴールはすでに公式戦で4得点1アシストを記録し、変わらぬ価値を示している。最近では移籍先候補のバイエルンと直接対戦。デクラン・ライスの終盤の同点ゴールで2-2に持ち込んだ、激闘のチャンピオンズリーグの一戦に出場した。

アンフィールド遠征は挽回の機会に

アーセナルは週半ばのカップ戦で衝撃的な敗退を喫した後、主将が最高のパフォーマンスを発揮することを切実に必要としている。アルテタ監督は当初、フリートウッド・タウン戦でノルウェー人選手を休ませたが、チームが0-1とリードを許していたため、ハーフタイムから投入せざるを得なかった。アーセナルは同点に追いついたものの、最終的にはリーグ2で苦戦する相手にPK戦で敗れるという衝撃的な結果に終わった。

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プレミアリーグのディフェンディングチャンピオンは、すぐに気持ちを切り替えなければならない。現在、勝ち点で首位に並ぶアーセナルは、日曜日にアンフィールドへ乗り込み、リヴァプールと対戦する。国内の強豪同士によるこの一戦は、シーズン序盤の優勝候補としての実力を厳しく試すものとなる。