マルティンの負傷が示す出血、バルセロナに衝撃：レバンテ戦の主審が物議を醸す

ラ・リーガ第5節のバルセロナ対レバンテは、単なる一試合ではなかった。カタルーニャのクラブは魅力的な攻撃的サッカーを披露したものの、試合は次第に厳しいフィジカルテストへと変化していった。バルセロナが前半に2点をリードしていたにもかかわらず、ホームチームは激しい競り合いと接触を数多く仕掛けてきたのだ。

レバンテは差を縮める得点こそ挙げられなかったが、明らかに試合の激しさを高め、今シーズン初めてバルセロナにとって難しい試合となった。激しいタックルが飛び交い、ホームチームの選手との度重なる衝突によって、カタルーニャのクラブの複数の選手が医療スタッフの手当てを必要とする事態となった。

最も物議を醸したシーンは、レバンテのフォワード、ビクトル・ガルシアとのボールの奪い合いの中でジェラール・マルティンが負傷した場面だった。ガルシアがボールに競り合おうと跳び上がったが、その肘がマルティンの顔面に当たってしまったのだ。

意図的であることを示すものは何もなかったものの、その衝突は非常に激しく、マルティンは顔から出血しながらピッチに倒れ込んだ。これによりバルセロナの医療スタッフが出血を止め、選手の手当てを行うために介入する必要が生じた。

このシーンは、この階級で初めて試合を裁いていた主審のジョン・アンデル・ゴンサレスの判定に疑問符を投げかけた。彼は激しい競り合いとバルセロナのディフェンダーが負った負傷にもかかわらず、ビクトル・ガルシアへのファウルを取らず、プレー続行を命じたのだ。

事態はこの一件にとどまらなかった。試合ではその後、ペドリへの接触を受けてバルセロナにPKが与えられてもおかしくなかった別のシーンもあったが、プレー開始時のオフサイドを理由に判定は取り消され、PKが与えられる前に状況は終わった。

時間の経過とともに、試合のフィジカルな性質はより顕著になっていった。度重なるタックルと接触の中で、主審は多くの局面でプレー続行を認める方向へと傾き、バルセロナは試合の一部の時間帯を高まるフィジカル的なプレッシャーの下で戦うことになった。

マルティンの負傷と顔面の出血の後、バルセロナは一時的に10人で戦うことを余儀なくされた。同選手が治療を受け出血を止めるためにピッチを離れ、その後状態が改善してから試合に復帰したのだ。

前半終了とともに、ハンジ・フリックはマルティンを後半に起用する危険を冒さないことを決断した。特に後の場面でイエローカードを受けたことを踏まえ、選手がさらなるダメージを負うのを避けるため、ハーフタイム中に交代を行った。

バルセロナのフィジカル面での苦難はマルティンの退場では終わらなかった。今度はチャビ・エスパルトが腹部に強い一撃を受け、呼吸を整えようとしばらく動きを止め、その後一時的にピッチを離れて医療スタッフの手当てを受けることになった。

こうしてレバンテとの一戦は、バルセロナの好調なシーズン序盤とは異なる一面を浮き彫りにした。ボールと攻撃で主導権を握ることに慣れていたチームは、競り合いとフィジカル的なプレッシャーのレベルを上げることを選んだ相手と対峙し、結果ではリードしていたにもかかわらず、主導権を保つことがより難しくなったのだ。