ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は、ワールドカップ・グループステージ第2戦のウズベキスタン戦を前に、クリスティアーノ・ロナウドが「並外れた情熱」でチームを助け、ロッカールームで経験豊富な主将として重要な役割を果たしていると語った。

NRGスタジアムでの記者会見でマルティネス監督は「クリスティアーノは真のキャプテンで、21年間代表でプレーしてきた経験と情熱でチームを引っ張る」と語った。

さらに「ボールを保持する展開では、スペースに走り込み、最後のタッチで決定機を創出できる選手が不可欠だ。クリスティアーノはその典型であり、数字が証明している。彼の動きとフィニッシュ力は、ポルトガルの戦術を完成させる最後のピースだ」と続けた。

また、チームが不当な批判を受けているとも語った。

さらに「根拠のない騒ぎや意味のないことが多く、それは私たちの日常ではない」と語った。

代表チームはこうした状況に慣れているとマルティネス監督は語り、「私がポルトガルに来てから、静かな日は一日もなかった。W杯では噂が飛び交うが、誰が支持しているかは関係なく、ロッカールームでは正しい姿勢を示さねばならない」と続けた。 私たちは完全に集中しており、大きな力を備えている。チームは大会前よりも結束が強まっている。騒ぎはロッカールームには入り込まない」

同時に、チームは冷静に1試合ずつ戦うべきだと語った。

これは私たちの仕事の一部だ。ワールドカップでは3試合を戦うだけ。何も変わらない。 準備し、分析し、自分を批判する。前の試合でもそうだった。敵陣へ攻め込めなかった原因を突き止め、結果が出なかった怒りや悲しみを振り払った。それでもロッカールームの集中力は完璧だ。今はさらに良くなるだけだ」