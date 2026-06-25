マルティネスの決定を受け、ベルナルド・シルバはワールドカップで暗闇に突入した。

木曜日の報道によると、ポルトガルのベルナルド・シルバ選手は激しいタックルを受け、ワールドカップの今後の試合に出場できない可能性がある。

ポルトガルは初戦でウズベキスタンに5-0で勝利し、クリスティアーノ・ロナウドが2得点を挙げた。

スペイン紙「AS」によると、代表チームは試合の翌日、フロリダ州パームビーチで休養した。

注目はマデイラ出身のスターに集まったが、チーム連携が改善した選手も多かった。特にブルーノ・フェルナンデスが活躍し、コンゴ民主共和国戦から先発メンバーにサプライズがあった。 ジョアン・フェリックスだ。

所属クラブのアル・ナセルで見せるようなパスで存在感を示した。アトレティコ・マドリードから移籍したばかりの彼は、サウジアラビアでの好シーズンで先発の座を確固たるものにしている。

ロベルト・マルティネス監督は、チームを代表する選手の一人であるベルナルド・シルバをベンチに回し、ジョアン・フェリックスを先発させた。シルバはアトレティコ・マドリードやバルセロナとの交渉の末、レアル・マドリードへの移籍が確定し、ここ数週間ニュースを賑わせていた。

コロンビア戦での先発復帰は難しいとみられる。

マルティネス監督は彼を信頼しているが、昨年3月の代表戦で一度外し、ワールドカップでも調子が上がらないと再び外した。

さらに、ベンチにはコンシサオやラファエル・リャオなど、彼のポジションを埋めることができる選手がいる。

両者とも伝統的なウイングだが、現時点の先発で空いているのはそのポジションだけだ。ベルナルドは異なるオプションを示すが、これまでのW杯での経緯もあり、状況はさらに複雑になっている。