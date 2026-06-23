マルティネスが「ポルトガルの大物たち」に激励メッセージを送った。また、フェリックスを先発起用した理由を説明した。

ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は、本日火曜日のウズベキスタン戦（2026年W杯グループステージ第2戦）で先発メンバーを変更した理由を説明した。

クリスティアーノ・ロナウドが攻撃を牽引する一方、ベルナルド・シルバはベンチスタートとなり、代わりにジョアン・フェリックスが先発する。

ディフェンスラインでは、コンゴ戦に出場したトマス・アラウホに代わりロベン・ディアスが先発する。

キックオフ前、マルティネス監督は「スポルトTV」のインタビューでこう説明した。「我々はボールを支配し、内側のスペースをうまく活用する必要があるチームだ」。

また、「今日はフェリックスのような選手を中盤に起用し、先発に新しい風を吹き込むことが重要だった。ジョアンとロベンは、これまでのスタイルを維持しつつ新鮮さをもたらしてくれる。今日は冷静に、代表でプレーできることを誇りに思う」と語った。

フェリックスの先発起用については「相手はアルメニアと同じ5バックだ。ジョアンはアルメニア戦でスペースをうまく使った」と説明した。 彼は練習でも高いパフォーマンスを示し、狭いスペースでの技術も優れている。これは初戦では活かせなかった点だ。重要なのは、ロッカールームの力を最大限引き出すことであり、ジョアンはその準備ができていることを示した」

最後に彼はこう結んだ。「選手たちは経験が豊富で、自分たちに集中する大切さを理解している。自分たちらしくあり、持ち前の質と努力を信じ、ポルトガル国民の価値観に誇りを持とう」。