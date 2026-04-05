マルディーニ、W杯の惨事について：「完全な失敗だ……これはもはやイタリアではない」

イタリアサッカー界およびACミランのレジェンド、パオロ・マルディーニは、「アズーリ」が3大会連続で（2018年、2022年、2026年）ワールドカップ本大会への出場を逃し続けていることに対し、強い苦悩と深い懸念を表明し、現在の状況を「歴史的な崩壊」と表現した。

ロッソネリのニュースを専門とするサイト「ビアンケッタ・ミラン」が伝えたマルディーニの発言によると、「イタリアは完全な失敗だ。3大会連続のワールドカップ欠場は完全な失敗だ。以前のような意欲はもう見られない」と語った。

さらに彼はこう付け加えた。「イタリア代表のユニフォームを着るということは、単にプレーすることだけではない。それは歴史と責任、そして誇りを背負うことを意味するのだ」

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そしてマルディーニは続けた。「ワールドカップを1回欠場するのは警告であり、2回欠場するのは危機だが、3回連続となると……それは完全な失敗だ」。

また、自身の世代と現在の世代を厳しく比較し、次のように説明した。「私の時代、精神こそがすべてだった。規律、犠牲、ユニフォームへの敬意は不可欠なものだった。しかし、誇り、責任、アイデンティティが失われた時……それはもはやイタリアではない」。

「アズーリ」は、来夏にカナダ、アメリカ、メキシコで開催される2026年ワールドカップへの出場権を、PK戦の末に敗れ、逃すこととなった。