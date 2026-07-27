パオロ・マルディーニが、イタリアサッカー連盟（FIGC）のテクニカルディレクター職を早くも辞任した。連盟でアドバイザーを務めていたレオナルドも退任する。これにより、FIGCの新たなテクニカル体制はわずか16日で終わりを迎えることになった。

マルディーニは今月初め、ジェンナーロ・ガットゥーゾの退任を受け、新たなイタリア代表監督の選定を主導する役割として、ジョバンニ・マラゴ会長から任命されていた。レオナルドとともにカルロ・アンチェロッティやペップ・グアルディオラらと接触し、その後はアンドレア・ピルロが最有力候補として浮上していた。

しかし、その任命は土壇場で破談となった。ピルロがロシアの賭博企業フォンベットのアンバサダーを務めていることが判明し、倫理的な疑問を招いただけでなく、法的な問題も生じたためだ。イタリアではギャンブルの広告が禁止されており、FIGCはこの元イタリア代表の招聘を見送る決断を下した。

イタリアメディアによると、この決定によってマルディーニ、レオナルド、そして連盟の間に深刻な信頼関係の亀裂が生じたという。さらにマラゴは、自身のテクニカルディレクターを公の場で支持しなかった。スポーツ相アンドレア・アボーディがFIGC内の対応を批判した際、マラゴは「誰が失態を演じたのかを問うべきだ」と応じ、責任を暗にマルディーニに負わせたように見えた。

ピルロ招へいが頓挫した後、マルディーニとレオナルドは新たな代表監督としてチアゴ・モッタを推したとされる。しかし、マラゴはロベルト・マンチーニ支持の姿勢を崩さず、アントニオ・コンテも依然として候補に挙がっている。こうした見解の相違により、状況は立ち行かないものとなった。

イタリアメディアは、これを受けてマルディーニが辞表を提出し、その後レオナルドも同じ対応を取ったと伝えている。これによりFIGCは、わずか2週間あまり前に代表チームの新時代を築く設計者として発表された2人の幹部を一度に失うことになった。

そのため、新たな代表監督探しは再び振り出しに戻る。国内メディアによれば、アッズーリを率いる最有力候補は依然としてロベルト・マンチーニだという。一方で、ジョルジョ・キエッリーニが新たなテクニカルディレクター候補として取り沙汰されており、マルディーニとレオナルドの退任によってチアゴ・モッタの名前は後景に退いている。

FIGCは今後、まず新たなテクニカルディレクターを任命するのか、それとも直接新監督を選ぶのかを決断しなければならない。