マルチャーノ・ヴィンク、エールディヴィジの選手を絶賛：「彼は間違いなく今シーズンの掘り出し物だ」

マルシアーノ・ヴィンクはダルコ・ネヤスミッチに深い感銘を受けている。27歳のMFは昨夏ナイメーヘンに加入し、今シーズンの「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」で注目の選手に成長した。

「僕の目玉選手はネヤスミックだ」とヴィンクは木曜のESPN『Voetbalpraat』で語った。「来季も彼がNECで6番を続けるなら驚く。彼がチームにもたらしたものは素晴らしい」。

ポジショニングが抜群で、周囲にはサノ、シェリー、ルブレトンといったスタイル重視のMFばかり。そのためサンダーやカプランと共に広範囲をカバーしなければならなかったが、それをどうやり遂げ、守備範囲をどれだけ広げたかは本当に素晴らしい。

機能的なテクニックも高く、来季もNECに残れば正直驚く。オランダのトップ3クラブやドイツのサブトップクラブへ移籍しても不思議ではない。

「あれほどの機能美を備えたテクニックがあればどこでもプレーできる。今シーズンの大発見だ」と締めくくった。

ネジャスミッチは昨年夏、シャルジャFC（UAE）からフリー移籍で加入。すぐに先発に定着し、ディルク・プロパーをベンチに追いやった。

今季は公式戦31試合に出場し、28試合で先発。4得点1アシストを記録している。