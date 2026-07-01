マルセロ・ビエルサがウルグアイ代表監督を辞任した。驚きは小さい。彼は内部対立を収められず、ウルグアイはW杯グループステージで早期敗退した。

同国はスペイン、サウジアラビア、カーボベルデと同組で、大会前はスペインに次ぐ2位通過の有力候補とされていた。しかし2度の優勝経験を持つウルグアイは、3位チーム中最下位グループに入り、早期敗退となった。

サウジアラビア（1－1）、カーボベルデ（2－2）と引き分け、スペイン戦に勝利が必要だった。チームは前2試合より良い内容を見せたが、フェルナンド・ムスレラのミスが敗因となり1－0で敗れた。

ミス直後、ムスレラは自ら希望してロッカールームに残った。さらに後半10分で主将バルベルデが交代。ビエルサは攻撃強化のためと説明したが、苛立ちを隠せなかった。

バルベルデは交代に怒りを示し、攻撃を強めたもののウルグアイはスペイン戦で必要な得点を奪えなかった。大会敗退直後、ビエルサは記者会見で退任を正式に発表した。

「この失望の責任は私にある」と述べ、「代表チームでの私の在任期間は、何も残せなかった期間として記憶されるだろう」と語った。

「私はウルグアイサッカーに何も残さない。3年間働いたこの国でどんな貢献をしても、結果が伴わなければ根付かない」と語った。

舞台裏では選手団との関係も急速に悪化。ビエルサは4人のベテラン（ロシェ、ウガルテ、ベンタンクール、バルベルデ）からのミーティング要請を拒否した。

彼らは代表として、過度と感じられる練習強度やそれによる体調不良を伝えようとしていた。また、スペイン戦ではビエルサの想定より守備的な布陣を希望していた。

ビエルサはこれを拒否し、全選手を集めてミーティングを開いた。彼は自分のやり方に従うよう強調し、緊張はさらに高まった。

その後、選手たちはビエルサの指示をほとんど聞かなくなった。ルイス・スアレスとの確執で、もともと人気がなかったのだ。ビエルサは「ミーティングは数回に分けて行い、1回は10分以内だった」と語っている。

「若い選手たちのメンタリティに合わせるため専門家に相談したところ、選手たちの注意力を過度に消耗させないよう、ミーティングは短くし、異なる日に分散させるべきだと言われた。」

ビエルサは自身の指導法がピッチで成果を挙げられなかったと認める。「ウルグアイ代表の元選手（ディエゴ・ルガーノ、編注）は、チームと監督の亀裂がピッチ上で明白だったと言った」

「だが私は逆だ。我々は団結し、サウジアラビアより20％、カーボベルデより30％、スペインより25％多く走れた」とビエルサは語った。