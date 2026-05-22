ディック・シュロイダー監督は今シーズン、NECをエールディヴィジ3位に導いた。クラブは彼の残留のために全力を尽くす方針だ。

彼はチームに攻撃的なサッカーを植え付け、王者PSVを2度破り、フェイエノールトの本拠地デ・クープでも勝利。チャンピオンズリーグ予選出場とKNVBカップ決勝進出を果たした。

最終節ゴー・アヘッド・イーグルス戦（2-1）後、シュロイダーは来季も残留すると表明。「まだ有効な契約が残っているからだ」と語った。

出資者のマルセル・ブークホーン氏は残留のために全力を尽くすと、デ・ヘルダーランダー紙が伝えている。同紙によると、シュロイダーには確実なチャンスがあるという。

同紙によると、海外クラブが多数興味を示しており、シュロイダーはNECの経営陣が練習施設や選手層にどう投資するつもりなのかを知りたいとしている。

佐野耕大は冬から注目され、ノッティンガム・フォレストが2000万ユーロを提示したが、NECは了承済み。サミ・ウアイッサとバサル・オナルにもオファーがあり、フェイエノールトがウアイッサに本腰を入れている。

ディルク・プロパー、小川幸樹、トーマス・オウウェヤン、ジェトロ・ウィレムス、ヴィルジル・ミシジャンは移籍先を探すことになる。彼らの契約は更新されない見込み。一方、ブラム・ヌイティンクとエリ・ダサは新契約を期待している。NECはレンタル中のダニーロとアフメトカン・カプランとの契約を正式に終了し、買い取りオプションは行使しない。