マルセル・カイザー、アブデルハック・ヌーリの心停止前後の時期を率直に語る

マルセル・カイザーが、アレックス・パストールのポッドキャスト『Met Open Vizier』で、アヤックス監督就任当初について率直に語った。話の中心となったのは、アブデルハク・ヌーリを襲った悲劇だった。

2017年7月8日、悲劇が起きた。当時20歳のアブデルハク・「アッピー」・ヌーリが、オーストリアで行われたアヤックスとヴェルダー・ブレーメンの練習試合中に心停止に陥った。

カイザーはその時、アヤックスの監督に就任したばかりだった。

「あの日、私たちはアムステルダムに戻りました。彼をオーストリアに残していくのは、とてもつらかった。彼が良い人たちに任せられていることは分かっていたので、私たちはその週ずっと希望を持ち続けていました」とカイザーは振り返る。「あれが起きてからの数日間、チームは希望と不安の間で揺れていました」

やがてチームには、ヌーリが以前のようには戻れないという悲しい知らせが届いた。「それを伝えた時は……とても感情的な場になりました。ずっと黙っている選手もいれば、叫び始める選手もいました」

それでもアヤックスはサッカーを続けなければならなかった。翌週にはヨーロッパリーグの予選が予定されていた。「でも、まったくやりたがらない選手もいました。『なぜまだ練習するんですか？』と聞かれました。フレンキー・デ・ヨングは、もう練習をしたがりませんでした。アッピーなしではサッカーができなかったんです。日程は……おかしなものです。試合の予定はそのまま続いていく。でも、それも当然なんです」

話の終盤には、サッカー界における悲しみについて語るためにゲスト出演していたハリド・ブラルーズが、ヌーリにまつわる良い思い出を尋ねた。

「彼はデ・トゥーコムストの、いわばボスのような存在でした。誰もが彼を知っていましたし、すべてをきちんとまとめていました。地元の子どもたちへの接し方もそうです。気前のいい青年でした」とカイザーは締めくくった。



