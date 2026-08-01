サウジアラビアのアル・アハリは、マティアス・ヤイスレの後任監督を探す取り組みにおいて痛烈な打撃を受けた。スペイン人指揮官マルセリーノ・ガルシア・トラルが、2度のAFCチャンピオンズリーグ王者を率いるオファーを断り、より大きな欧州でのチャンスを待つことを選んだのだ。

スペイン紙『マルカ』によると、アル・アハリは元ビジャレアル監督である同氏を巡って結論を出しており、2021年から2025年までポルトガルのベンフィカでスポーツディレクターを務めていたロイ・ペドロ・ブラス・スポーツディレクターの推薦に基づき、レッドチームを率いる「理想的な候補者」と見なしていたという。

ブラスは、マルセリーノの仕事のスタイルと、選手を成長させ市場価値を高める彼独特の「手法」に大きな確信を示していた。マルセリーノはこれまでにサンティ・カソルラ、アンデル・エレーラ、ゴンサロ・ゲデス、ルイス・アルベルトといった著名なスターたちに加え、スペイン代表として世界王者となった3選手、すなわちロドリ、フェラン・トーレス、ニコ・ウィリアムスを指導してきた実績を持つ。

両者による数度の会談を経て、スペイン人指揮官は、アジア王者を率いるという構想やクラブ・ワールドカップ出場という追加の動機に惹かれながらも、オファーを断ることを選び、ビジャレアルを去った後に立てた個人的な計画を貫くことを優先した。

マルセリーノの計画は、近い将来に欧州エリートクラブのひとつで指揮官のポストを得ることを目標に、英語力の向上を続けることを軸としており、大陸の舞台へ大きな正面口から復帰したいという野心を反映した動きとなっている。

スペイン人指揮官が今後の期間にオファーに事欠くことはないと見られ、次の行き先は欧州へと明確に向かっているようだ。これによりアル・アハリは、次の段階でチームを率いる別の後任者を探すという任務に直面することになった。