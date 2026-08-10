オリンピック・マルセイユは、モロッコ代表DFナイフ・アゲルドの今夏の移籍市場での退団の可能性に対して扉を閉ざしていない。ただし、この守備の選手はこれまでのところ、監督ブルーノ・ジェネジオの構想内にとどまっている。

ジェネジオは、アゲルドの去就が依然として議論の的であることを明らかにし、他クラブへの移籍の可能性をめぐる交渉が進行中であるとした。一方で、同選手の残留に固執する姿勢と、残留した場合にチームを助けられる能力についても強調した。

モロッコのエル・ボトラは、モロッコ代表に関するマルセイユ監督の発言を伝えた。ジェネジオは次のように語っている。「アゲルドか。彼はまだ我々のもとにいるが、退団についての交渉はある。知っての通り、私は彼を頼りにしているし、彼は我々に多くをもたらすことができる」

ジェネジオはまた、直近の期間にこのモロッコ代表DFが構想から外れていたことにも触れ、アゲルドは負傷からの回復後にコンディションを取り戻しており、フィジカル面が出場しなかった唯一の理由ではないと説明した。

さらにこう付け加えた。「彼は負傷から復帰した。しかし、それが彼が不在である理由ではない」

ジェネジオの発言は、アゲルドをレアル・ソシエダへの移籍に結びつける報道が続くなかで飛び出した。交渉は決着の段階に近づいており、契約条件に関する最終合意への到達が待たれている。

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