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マルセイユはスタッド・ヴェロドロームでレフスキ・ソフィアに1-0で勝利した。前半にアミーヌ・グイリがPKを決め、終盤は相手の圧力を受けたものの、ピエール＝エミール・ホイビュアが中盤を支配して勝ち点3を手にした。

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マルセイユはスタッド・ヴェロドロームでのヨーロッパリーグの難しい一戦を乗り切った。中盤での主導権が1-0の勝利を支えた。決定的な場面は28分、グイリがPKを決めたときに訪れた。この先制点を足場にマルセイユは試合のテンポを握った。ホームチームは後半、リードを広げる好機を何度か逃し、陣地での優位を追加点につなげられなかった。それでも堅固な守備でレフスキ・ソフィアの枠内シュートを90分間でわずか1本に抑えた。

戦術面では、ブルーノ・ジェネジオ率いるチームはボール保持を重視した4-2-3-1を採用し、パス成功数524本、成功率89％で試合を終えた。レフスキ・ソフィアは特に低い位置で守る際に規律を保ち、コンパクトな陣形を維持したが、ホイビュアが中盤の底で主導権を握ると、効果的な攻撃への切り替えに苦しんだ。競り合いの勝利数はマルセイユが47回、レフスキが38回と、両チームのフィジカル面の差も表れた。リーグ・アンのクラブは派手さこそなかったものの、手堅く勝利を収めた。

GK・DF

ジェフリー・デ・ランゲ：7/10

決定力を欠いたレフスキの攻撃陣から試される場面は少なく、オランダ人GKにとっては比較的静かな夜だった。それでも無失点を守る重要なセーブを1度見せ、後方からの組み立てでも落ち着きを示してマルセイユの高いパス成功率に貢献した。失点期待値（xGC）が0.24にとどまったことは、最終ラインの4人に手厚く守られていたことを示している。

CJ・イーガン＝ライリー：8/10

守備陣で際立つ活躍を見せた。タックル2回と競り合いでの7勝を含め、チーム最多の8回の守備対応を記録。レフスキのカウンターを何度も好機になる前に食い止め、プレッシャーを受けても配球に乱れはなかった。

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ナイフ・アゲルド：7/10

空中戦で存在感を発揮し、23分にはセットプレーから枠内へのヘディングシュートを放った。最終ラインをうまく統率し、高い位置を保って中盤と前線の間のスペースを圧縮。レフスキのレイナルドを孤立させた。

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ケリアン・ベザハフ：6/10

若手らしい可能性を垣間見せた一方、ほかの守備陣に比べるとボール保持時にためらいが見える場面もあった。大きなミスなく役割を果たしたが、前進につながる組み立てへの関与はアゲルドほど多くなかった。

ウリセス・ガルシア：7/10

左サイドで常に幅を確保し、たびたびオーバーラップしてイゴール・パイシャオンを支えた。守備も堅実で、中央が密集した際には安全なパスの受け手となり、マルセイユのパス成功率89％に貢献した。

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MF

ピエール＝エミール・ホイビュア：9/10

チームのリズムを刻んだ。パスは100本中94本を味方につなぎ、成功数で両チーム最多を記録した。攻撃方向を変え、相手のライン間を通す能力は、マルセイユがボール支配率52％を記録するうえで欠かせなかった。前半アディショナルタイムには長距離からのシュートで自らも得点に迫った。

イマド・アブデリ：7/10

ホイビュアとダブルボランチを組み、粘り強さをもたらした。こぼれ球を拾い、素早くボールをつなぎ直す場面で効果的だった。戦術的な規律を守ったことで、攻撃陣の4人は敵陣の深い位置でより自由にポジションを入れ替えられた。

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アンヘル・ゴメス：6/10

トップ下でプレーしたが、レフスキの深い位置に構える中盤を相手に、スペースを見つけるのに苦労した。技術の高さは見せたものの、決定的なラストパスを出せないまま、77分にトチュク・ンナディと交代した。

ケイリアン・アブダラー：7/10

右サイドから絶えず脅威を与え、シュートを3本記録。73分には左足で鋭いシュートを放ち、スヴェトスラフ・ヴツォフにセーブを強いた。得点期待値（xG）0.09は、最後の一押しこそ欠いたものの、適切な位置に入り込んでいたことを示している。

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イゴール・パイシャオン：7/10

左ウイングで活発に動き、後半は何度もボールを受けて54分と56分に相手GKのセーブを引き出した。積極的な仕掛けでレフスキのサイドバックを低い位置に押し込んだが、2本の枠内シュートのどちらも得点に結びつけられなかったことは悔やまれるだろう。

FW

アミーヌ・グイリ：8/10

決勝点を挙げた。28分のPKを冷静にゴール左下へ流し込んだ。ニール・モペイとの交代まで、ブルガリアのクラブの守備陣にとって一晩中厄介な存在であり続け、得点期待値（xG）0.79を記録。前線の起点としても効果的だった。

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交代選手・監督

ニール・モペイ（63分投入）：6/10

グイリに代わって出場し、いつもどおり精力的なプレスを見せた。76分にはペナルティーエリア内から左足でシュートを放つ得点機があったが、枠を捉えられなかった。

アミーヌ・アリ（70分投入）：6/10

攻撃に新たな創造性を加えるために投入された。ボールをうまく保持し、マルセイユが試合のリズムを失わずに最後の20分間を乗り切るのに貢献した。

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トチュク・ンナディ（77分投入）：採点なし

中盤を固めるため終盤に投入された。出場時間は短く、試合の統計に大きな影響を与えるには至らなかった。

ブルーノ・ジェネジオ：7/10

チームが発揮した試合の支配力、特に戦術の中でホイビュアが見せた中盤での優位には満足しているだろう。早めに追加点を奪って勝負を決めたかったかもしれないが、整った守備陣形によってレフスキ・ソフィアに同点を本格的に脅かされることはなかった。