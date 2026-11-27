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木曜夜、マルセイユで深刻な事態が起きた。ホームクラブのファンがアウェーサポーター席に押し入り、レフスキ・ソフィアのサポーターに激しい暴行を加えた。複数のフランスおよびブルガリアのメディアによると、女性や子どもも被害に遭った。

木曜夜、スタッド・ヴェロドロームではオリンピック・マルセイユとレフスキ・ソフィアの試合が行われた。試合は1-0で終わったが、終了後はピッチ外での騒動に関心が集まった。

UEFAはこの試合をすでに高リスクの試合に指定していた。そのため、ブルガリアからマルセイユへの遠征が認められたのは500人に限られ、通常の5％という割り当てを大きく下回った。

試合前から市内では多少の騒動が起きていたが、スタジアムではさらに深刻な事態となった。試合前、マルセイユのファンがスタジアム内でレフスキ・ソフィアの選手の家族や友人を襲った。

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襲われた人々は、遠征してきた500人のアウェーサポーターがいる席へ逃げ込んだ。そこで事態は一気に悪化した。花火が投げ込まれ、乱闘が発生。映像には女性が激しい暴行を受ける様子が映っている。

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この騒動で11人が負傷した。うち3人は重い頭部のけがを負い、容体が悪い。

元ブルガリア人サッカー選手のニコライ・ボフゾフもスタジアムにおり、木曜夜の体験をブルガリアのメディアに語った。

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ボフゾフはVIPエリアで襲われ、その後、下の階へ逃げた。「そこで4本のナイフを喉に突きつけられた。彼らを訴える。すべて記録した」

ハーフタイムには、UEFAの安全担当者と両クラブの代表者が試合を中止する可能性について協議したが、続行が決まった。

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フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、ブルガリアのファンに対する暴力を最も強い言葉で非難した。ブルガリアのイリアナ・イオトヴァ大統領は「容認できない」「衝撃的だ」と述べ、説明と責任を求めた。オリンピック・マルセイユも事態を遺憾とし、調査を開始した。