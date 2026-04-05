マルセイユの監督がアークドの容体に関する新たな進展を明らかにした

マルセイユのハビブ・バイ監督は、日曜日の夜に行われるリーグ・アン第28節のモナコ戦を前に、チームが抱えるいくつかの課題について明かした。

ベイ監督は試合前に、チームのレベルは「まだ満足のいくものではない」と認めつつも、チャンピオンズリーグ出場権獲得への意欲は依然として揺るぎないものであると強調した。

マルセイユは主力選手数名を欠いた状態でモナコに乗り込むことになる。バイ監督は、ジェフリー・コンドビアが太ももの負傷により欠場することを明言したほか、メイソン・グリーンウッドは依然としてリハビリ中であると述べた。

それでも、バイ監督はモロッコ代表のナイフ・アカードに関する朗報を伝えた。アカードは先週金曜日にトレーニングを再開し、徐々にチームに復帰していくとのことだ。また、レオナルド・バレッディも集団トレーニングへの完全復帰が間近であるとバイ監督は述べ、これにより守備陣の選択肢が徐々に広がっていくことになる。

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RMCスポーツを含むフランスのメディア報道によると、このモロッコ人選手は以前からスポーツヘルニアに悩まされていた。これは、試合やトレーニング中の身体的負荷や反復動作によって引き起こされる、サッカー選手に多い身体的な問題である。

その結果、アークドは去る3月に緊急手術を受け、現在までリハビリプログラムを順調に進めている。

今夜、マルセイユとモナコは、チャンピオンズリーグ出場権獲得の可能性を高めるべく戦う。両チームの勝ち点差は僅差で、アークドの所属するマルセイユは勝ち点49で4位につけており、7位のモナコとは3ポイント差となっている。