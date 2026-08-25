フランスのオリンピック・マルセイユを支えるウルトラス「サウス・ウィナーズ」が先週金曜日、「ヴェロドローム」スタジアムで「Viva Roja」（「スペイン万歳」の意）と題した巨大なティフォを掲げ、大きな注目を集めた。

この巨大ティフォが掲げられたのは、フランス・リーグの新シーズン開幕戦となるマルセイユ対ストラスブールの一戦を前にしてのことだった。ティフォは南スタンド正面を覆い尽くし、観衆の視線を釘付けにしたが、彼らはフランスのクラブのスタンド内で、しかも一見予想外の形で、スペインのワールドカップ優勝を祝う理由を訝しんだ。

これはフランス代表が、ほかならぬスペインの手により、2対0で敗れて準決勝でワールドカップの舞台に別れを告げたタイミングでのことだった。

この振る舞いはスペインのメディアで大きな称賛を浴びたものの、フランスのスポーツファンの間では好奇心とさまざまな解釈を呼び起こした。それを受けてウルトラス・グループの副代表ラシド・ゼルアルが、その背景を説明し噂を打ち消すため、ユーチューブの「Football Club de Marseille」チャンネルのインタビューに応じることになった。

ゼルアルは、ティフォを元フランス代表監督ディディエ・デシャンやその他の関係者に向けたメッセージと結びつけた憶測を否定し、次のように語った。「この件について多くの噂を耳にした。今回起きたことは、セネガルやアルジェリアのような代表チーム（アフリカ・ネイションズカップ制覇時）で見られたことに似ている。彼らが組織的なプレーと実に美しいサッカーを披露し、誰もが驚いたときのことだ。私たちの中で、バルセロナとレアル・マドリードのクラシコを見ない者などいるだろうか。スペイン代表は目を見張るプレーを見せ、私自身も感嘆させられた。それに私たちのグループにはスペイン系のメンバーもいるし、私たちは100パーセント多文化のコミュニティであることを誇りに思っている」

競技面では、マルセイユはストラスブール相手に4対0の大勝を収め、力強いパフォーマンスで新シーズンを幕開けした。これにより暫定的に順位表の首位に立ち、大会第2節で来たる日曜日に予定されるモナコとの注目の一戦に臨む。