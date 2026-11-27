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マルセイユは木曜夜、ヨーロッパリーグで貴重な勝利を収めた。しかし試合後は、ある選手への不満が話題の中心となった。レフスキ・ソフィアに辛勝したものの、ブルーノ・ジェネジオ監督はリードを広げる好機を逃したことへの苛立ちを隠さなかった。

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個人のミスが勝利に影を落とす

マルセイユは木曜日、オランジュ・ヴェロドロームで レフスキ・ソフィアに1-0で勝利し 、ヨーロッパリーグでの復調を続けた。フランスの強豪にとって勝ち点3は不可欠だったが、内容は本来の出来から程遠く、後半の物議を醸す場面ではジェネジオ監督がタッチライン際で明らかに苛立ちを見せた。決勝点を除けば、試合を決定づける場面は51分に訪れた。マルセイユがPKを獲得し、試合を決定づける機会を得たアミーヌ・グイリがキッカーを務めた。しかし、パネンカを試みた判断が裏目に出て、シュートは難なくキャッチされた。この失敗にヴェロドロームは信じられないといった空気に包まれ、ホームチームは最後の約30分を不安の中で戦うことになった。

試合終了後、ジェネジオ監督はすぐにこの場面に言及し、重要な欧州での一戦で、なぜFWがそれほどリスクの高い蹴り方を選んだのかと疑問を呈した。「なぜあれを試みたのか？ 本人に聞いてほしい」とジェネジオ監督は『RMC Sports』が伝えた発言の中で語った。「PKは誰でも外すことがある。PKを外した選手を責めるつもりはない。ただ、私が彼の立場なら、あれは試みなかった。あの場面では、そして特に今の時期には」とマルセイユの指揮官は続けた。

ジェネジオ監督、よりプロらしい判断を要求

監督の苛立ちには試合の状況が関係していた。マルセイユは今大会で苦しいスタートを切った後、この試合でもわずかなリードを守っていた。パネンカが成功すれば選手の大胆さが称賛されることも多いが、失敗したグイリはベンチから厳しい批判を受けることになった。ジェネジオ監督は、最終的に望む結果を得たとはいえ、決定力の欠如とPKの外し方は指導者として受け入れがたいものだったと認めた。

「だが、成功していれば誰もが彼を称賛しただろう。そういうものだ。結果に影響しなかったことが最も重要だ。それでも、必ずしも満足していたわけではない。外すなら別の外し方をするか、決めてほしかった」とジェネジオ監督は語った。

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焦点は再びリーグ・アンへ

PKをめぐる騒動はあったものの、ジェネジオ監督はグイリや他の主力選手を下げた理由について、単なる失敗への罰ではなく、選手のコンディション管理だったと説明した。終盤に向けて攻撃陣を入れ替えるため、グイリは63分に交代となった。クラブは、先週末に昇格組ル・マンに2-3で敗れた試合を含め、国内での不安定な戦いを経て、勢いを維持したいと考えている。

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「選手たちのエネルギーを管理するために交代を行った。次にも重要な試合が控えている。選手たちの健康を管理しているんだ」と監督は説明した。

欧州での突破が引き続き優先事項

攻撃で脅威を示せなかったレフスキ・ソフィアを相手に僅差の勝利にとどまったことは、マルセイユが大会で勝ち進むにはまだ多くの課題があることを示している。それでも、欧州での2試合連続無失点は、ジェネジオ監督にとって確かな土台となる。欧州で実績を持つクラブには決勝トーナメント進出が求められており、グループステージで出遅れた後、苦労して得た勝ち点によって、突破ラインとの差を縮めている。

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ブルガリアのチームから挙げたこの勝利は、マルセイユが今週日曜日にリーグ・アンでオセールとのアウェー戦に臨む前に、必要としていた士気の向上をもたらす。国内リーグでの順位上昇を目指す中、ジェネジオ監督はゴール前でより規律あるプレーを期待している。